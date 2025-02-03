CHP'den Plastik Atık İthalatına Tepki - Son Dakika
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CHP'den Plastik Atık İthalatına Tepki

Talat Dinçer, Bakan Kurum'a plastik atık ithalatının artışını ve çevre kirliliğini sorguladı.

03.02.2025 15:45
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(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Dinçer, önergesinde, "Bakanlık, Türkiye'deki geri dönüşüm altyapısının yetersiz olduğunu ve bu atıkların büyük bir kısmının doğaya salındığını bilmesine rağmen neden plastik atık ithalatını artırmaya devam etmektedir" diye sordu.

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Türkiye'nin Avrupa'nın plastik atık çöplüğü haline geldiğine dikkati çekerek çevre kirliliği ve doğal kaynakların tahribatı konusundaki endişelerini dile getiren bir soru önergesi verdi.

Dinçer, 2024 yılında Türkiye'ye gönderilen plastik atık miktarının 500 bin tonu aştığı, 2025'te bu rakamın 540 bin ton seviyelerine ulaşmasının beklendiği vurgulanan soru önergesinde, başta İngiltere (270 bin ton) ve Almanya (120 bin ton) olmak üzere Avrupa ülkelerinden gelen bu atıkların Türkiye'nin geri dönüşüm kapasitesini aştığı belirtildi.

Dinçer, bu durumun özellikle İzmir ve Mersin limanlarında ciddi atık yığınları oluşturduğunu belirterek, Hükümetin ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bu sorunu göz ardı ettiğini ve Türkiye'yi adeta Avrupa'nın atık maddelerini taşıyamaz duruma getirdiğini vurguladı. Dinçer, hükümetin plastik atık ithalatını denetlemekte yetersiz kaldığını ve bu durumu kontrol altına almak amacıyla etkin bir politika üretmediği için çevre kirliliğinin arttığını, doğal kaynakların hızla tükendiğini ve Türkiye'nin Avrupa'nın çöplüğüne dönüştüğünü ifade etti.

Dinçer, Bakan Kurum'dan şu soruların yanıtlanmasını istedi:

"Türkiye'yi Avrupa'nın atık yükünden kurtarmak için almayı düşündüğünüz acil önlemler nelerdir"

"Türkiye'nin plastik atık ithalatını kabul etmesinin ardından çevre kirliliği artmışken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı neden bu ithalatı durdurmak için herhangi bir adım atmamaktadır?

Bakanlık, Türkiye'nin Avrupa'nın atık yükünü engellemek için ne zaman etkin bir politika geliştirmeyi planlamaktadır?

Bakanlık, Türkiye'deki geri dönüşüm altyapısının yetersiz olduğunu ve bu atıkların büyük bir kısmının doğaya salındığını bilmesine rağmen neden plastik atık ithalatını artırmaya devam etmektedir?

Türkiye'nin kendi yerel atıklarını dönüştürmeye yönelik altyapıyı güçlendirmek yerine, dışarıdan atık kabul etmek hangi mantıklı gerekçeye dayanmakta mıdır?

Türkiye'nin doğası, denizleri ve kara alanları her geçen gün daha fazla kirlenirken, bakanlığınızın bu konuda ne gibi acil önlemler almayı planladığına dair somut bir açıklamanız var mıdır?

2025 yılında plastik atık ithalatı daha da artacakken, bakanlık bu durumu nasıl kontrol altına almayı planlamaktadır?

Türkiye'yi Avrupa'nın atık yükünden kurtarmak için bakanlık olarak almayı düşündüğünüz somut, acil önlemler nelerdir?

Yıllık ne kadar atık madde ithalatı yapılıyor? Ne kadarı geri dönüşümde kullanılıyor? Ne kadarı atık olarak ülkemizde kalıyor? Rakamlarla cevaplarımsınız?

Geri dönüşümde kullanılmayan bu atıkları ne yapmayı düşünüyorsunuz?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den Plastik Atık İthalatına Tepki - Son Dakika

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