CHP'den Su Kurulu Oluşturuldu

18.02.2026 10:47
CHP, su yönetimini geliştirmek için 'Su Kurulu' kurarak bilimsel yaklaşımlar benimsedi.

(ANKARA) - CHP, partinin bütüncül su yaklaşımını ortaya koymak ve su kaynaklarının nasıl yönetileceğine ilişkin politikaları belirlemek amacıyla "Su Kurulu" oluşturdu. İlk toplantısını 11 Şubat tarihinde yapan kurulda, MYK ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) üyeleriyle ilgili parti yöneticileri ve temsilciler yer alıyor.

CHP'den yapılan açıklamada, Türkiye'de giderek derinleşen su stresi ve iklim krizinin etkilerinin su kaynaklarının bilimsel, katılımcı ve bütüncül bir anlayışla yönetilmesini zorunlu hale getirdiği, bu ihtiyaçtan hareketle parti bünyesinde Su Kurulu oluşturulduğu belirtildi. Kurulun ilk toplantısının 11 Şubat'ta CHP Genel Merkezi'nde düzenlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Su Kurulu partimizin bütüncül su yönetimi yaklaşımını ortaya koymak, iktidara geldiğimizde su kaynaklarının nasıl yönetileceğine ilişkin politika çerçevesini hazırlamak amacıyla oluşturulmuştur. Kurul, su yönetimi alanında politika üretimi, mevzuat değişikliklerine ilişkin çalışmalar, kurumsal koordinasyon ve yerel yönetim uygulamalarına yönelik önerilerin geliştirilmesi süreçlerinde partimizin ortak politika zemininin oluşturulmasına katkı sunacaktır. Kurul bünyesinde akademi, merkezi yönetim, yerel yönetimler, kentsel su yönetimi, altyapı ve sivil toplumu temsil eden uzmanlardan oluşan altı kişilik teknik ekip görev yapacaktır. Ayrıca, partimiz adına MYK ve CAO bünyesinden konuyla ilgili parti yöneticileri ve temsilciler de kurul çalışmalarında yer alarak politika üretim sürecine kurumsal katkı sunacaktır."

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Çevre, Son Dakika

