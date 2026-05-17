CHP Esnaf Ziyaretinde Ekonomik Kriz Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Esnaf Ziyaretinde Ekonomik Kriz Vurgusu

17.05.2026 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, esnaf ziyaretlerinde ekonomik sıkıntıları dinledi.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - CHP'nin 81 ilde başlattığı saha çalışmaları kapsamında CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Bir pideci Barut'a, dükkanı göstererek, "Millet yiyemiyor. Öğrenciler de bu sene bayram tatillerine erken gittiler. Burası kira. Dükkan ancak kendini döndürebiliyor" dedi.

CHP'nin yurt genelinde yürüttüğü saha çalışmaları sürüyor. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut da bu kapsamda Adana'da yurttaşların sıkıntılarını dinledi.

Barut'un ziyaret ettiği spor salonu işletmecisi Lütfiye Öztürk, müşterilerinin ağırlıklı olarak öğrenci ve polislerden oluştuğunu anlattı. Ekonomik krizden polislerin bile etkilendiklerini söyleyen Öztürk, "Eski düzen yok. Masrafını bir şekilde dönderiyor ama ekstra bir şey alamazsınız, tatile gidemezsiniz. Elektrik faturası çok yüksek. Vergimiz devasa, kiramız da aynı şekilde. Enflasyon çok yüksek olduğu için dükkan sahipleri de enflasyonda erimemek için zam yapıyorlar. Kredi kullanamıyoruz. Artık çok zor ayakta duruyoruz" dedi.

Pide salonu işleten başka bir esnaf ise, "Dükkan gördüğünüz gibi boş. Ekonomik sebeplerden dolayı boş. Millet yiyemiyor. Öğrenciler de bu sene bayram tatillerine erken gittiler. Burası kira. Dükkan ancak kendini döndürebiliyor. Başka bir gelirimiz olmasa bitiş yani" diye konuştu.

"BİR AN ÖNCE SEÇİM"

Telefon bayi işletmesi olan yurttaş ise Barut'a durumunu, "İnsanların refah düzeyi bitmiş. Memnun değiliz. Vergileri öderken çok zorlanıyoruz. Burası kira. Masrafları ancak çıkarabiliyoruz. Pandemiden bu tarafa piyasada bayağı bir sıkışık durum var. Daha kötüye gidiyoruz" sözleriyle anlattı.

Barut'un yolda karşılaştığı emekli bir yurttaş ise, emeklilerin halinden memnun olmadığını ifde ederek, "Aldığımız neye yetecek ki? Bir canımız kaldı. Memleket kötü. Bir an önce seçim olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Esnaf Ziyaretinde Ekonomik Kriz Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

14:00
DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
13:45
Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
13:22
Bilirkişi incelemesi tamamlandı CHP’li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
12:15
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
11:57
Trump’ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü
Trump'ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü
11:44
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 14:10:21. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Esnaf Ziyaretinde Ekonomik Kriz Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.