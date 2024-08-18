CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Niğde\'de Patates Üreticileriyle Buluştu

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Niğde'de patates üreticileriyle bir araya geldi. Çiftçilerin yaşadığı sıkıntıları dinleyen Adem, "Çiftçilerimiz, borçlarını ödemek için traktörlerini satarken, üretmeye devam etme çabası çok kıymetli. Ancak bu zorlu süreçte, Tarım Bakanı'na sormak istiyoruz: Siz ne işle uğraşıyorsunuz? Çiftçilerin yaşadığı sıkıntıları daha ne kadar görmezden geleceksiniz?" dedi.

CHP'li Erhan Adem, Niğde'nin Konaklı kasabasında patates üreticileriyle bir araya geldi. Adem, çiftçilerin yaşadığı sıkıntıları dinledi. Adem, "Bu yıl, çiftçilerimiz her türlü tarımsal üründen büyük zararlar yaşarken, patates üretiminde de ciddi kayıplar söz konusu. Birçok çiftçimiz borçlarını ödemek için traktörlerini ve araçlarını satılığa çıkarmış durumda. Ancak piyasada yaşanan nakit krizi nedeniyle bu araçları satmakta bile zorlanıyorlar. İnsanların alım gücündeki düşüş, tarım sektörünü doğrudan etkiliyor. Üretim maliyetlerinin artması, girdi fiyatlarının yükselmesi ve pazar koşullarındaki belirsizlikler, çiftçilerimizin üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Tarım Bakanlığı'nın bir an önce harekete geçmesi, çiftçilerimize destek vermesi ve ihracatın önünü açması şart" diye konuştu.

"Türkiye ekonomisinin bacasıyız..."

Niğdeli patates üreticisi ise yaşadığı sorunları şöyle aktardı:

"Çiftçi kazanmasın, almasın, satmasın gibi bir düşünce var. Oysa biz, Türkiye ekonomisinin bacasıyız; üretim yapıyoruz, geçim sağlıyoruz. Hayvan yemi toplayıp yevmiye çıkartmaya çalışıyoruz. Maliye bakanımız uluslararası pazara açılmamızı öneriyor, ama biz çiftçiler bu koşullarda nasıl yapacağız? Geçen yıl herkes kazandı, ama bu yıl durum çok farklı. Devlet büyüklerimiz her zaman yanımızda olduğunu söylüyor; fakat çiftçilerin fikirlerine değer verilmesi ve sorunlarına çözüm üretilmesi çok önemli."

Üretim maliyetlerinin korkunç bir seviyeye ulaştığını belirten çiftçi, "1 kg patatesin maliyeti 9-10 TL'yi buluyor. Bu şartlarda işimiz çok zor. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Devletin, bizlerin yanında olduğunu gösterip somut adımlar atmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

"Çiftçilerimizin sesi duyulmalı"

Erhan Adem, tarım sektöründeki sıkıntıların sadece patatesle sınırlı olmadığını, diğer tarımsal ürünlerde de benzer sorunlar yaşandığını vurguladı. Adem, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın çiftçilere yönelik destek mekanizmalarını güçlendirmesi gerektiğini belirterek, "Çiftçilerimizin sesi duyulmalı, sorunlarına hızlı ve etkili çözümler üretilmelidir. Bu zorlukların aşılması, sadece çiftçilerimiz için değil, tüm ülke ekonomisi için büyük bir kazanım olacaktır. Üretim yapmaya devam edebilmemiz için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Çiftçimizin yanında durmak, emeklerine sahip çıkmak ve sorunlarına çözüm bulmak için birlikte hareket etmeliyiz" dedi.