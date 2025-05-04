CHP Genel Başkanı Özel'e Saldırı Dış Basında

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, fiziksel saldırıya uğraması dış basında yer aldı. ABD merkezli Associated Press (AP), " İstanbul'da bir kişinin Türk muhalefet liderine saldırması, siyasetçilerin güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı" başlığını attı, Bloomberg de " Türkiye'nin ana muhalefet liderine, gerginliğin arttığı sırada saldırı" başlıklı haberinde, saldırganın geçmişte cinayet suçu işlemiş biri olduğunu aktardı.

CHP Genel Başkanı Özel'in, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için İstanbul AKM'de düzenlenen cenaze töreni çıkışında fiziksel saldırıya uğraması, dış basında yer aldı.

ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansının "İstanbul'da bir kişinin Türk muhalefet liderine saldırması, siyasetçilerin güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı" başlıklı haberinde, Özel'e AKM'den ayrılırken yaklaşan beyaz saçlı bir adamın saldırdığı belirtildi. Haberde, olayın Türkiye'de siyasetçilerin güvenliğine dair endişeleri tekrar gündeme getirdiği belirtilerek, "2019 yılında, Özel'in CHP lideri olarak selefi Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bir asker cenazesine katılırken saldırıya uğramıştı" denildi. ABD merkezli Washington Post ve Suudi Arabistan merkezli Al-Arabiya da Ajansın haberine yer verdi.

Bloomberg'in, "Türkiye'nin ana muhalefet liderine, gerginliğin arttığı sırada saldırı" başlıklı haberinde, saldırganın geçmişte cinayet suçu işlemiş biri olduğu bildirildiği kaydedildi. Haberde, söz konusu saldırının, ülkedeki siyasetçilerin güvenliği konusunda yeni endişelere yol açtığı ifade edildi.

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'ın, "Türkiye'nin muhalefet partisinin genel başkanı İstanbul'da saldırıya uğradı" başlıklı haberinde, "Saldırının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özel'i telefonla arayarak olayı kınadı ve olayın tüm ayrıntılarının aydınlatılacağı güvencesini verdi. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili ceza davası açtı" ifadelerine yer verildi.

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinin "Türkiye: Muhalefet partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırı" başlıklı haberinde, görgü tanıklarının saldırı sırasında saldırganın "Ben Osmanlı torunuyum" diye bağırdığını söyledikleri aktarıldı. Haberde, "Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partisinden olan Özgür Özel'in sağlık durumu iyi" denildi.