CHP Genel Başkanı Özel, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre'yi ziyaret etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özel, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre'yi ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü nedeniyle bulunduğu KKTC'de, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yi ziyaret etti.

19.07.2024 16:20
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü nedeniyle bulunduğu KKTC'de, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yi ziyaret etti.

Töre, Özel ile KKTC Cumhuriyet Meclisi Kabul Salonu'ndaki görüşmesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ne kadar önemliyse KKTC'nin de bağımsız bir Türk devleti olarak yoluna devam etmesinin aynı şekilde önemli olduğunu söyledi.

Türk ordusu olmadan Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin sağlanamayacağını ifade eden Töre, şöyle devam etti:

"KKTC, halkın iradesiyle kurulan milli ve bağımsız bir devlettir. Devletimizi yaşatmak önceliğimiz, şehitlerimize, milletimize karşı görevimizdir. Devletimizden de Türkiye'den de vazgeçmemiz mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ne kadar önemliyse, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir Türk devleti olarak yoluna devam etmesi de o kadar önemlidir."

Türkiye'nin merhum başbakanı Bülent Ecevit'i anma etkinliğine katıldığını, meclis başkanı olmadan da Ecevit için düzenlenen tüm törenlerde yer aldığını belirten Zorlu Töre, "Kıbrıs Türk halkı, 'Karaoğlan', 'Kıbrıs Fatihi' dediği Ecevit'i çok sevdi. Bu sevgi ölümsüzleşti." diye konuştu.

"Kardeş vatan olarak gören bir anlayışa sahibiz"

Özgür Özel de Kıbrıs'ı "yavru vatan" olarak gören değil "kardeş vatan, devlet" olarak gören bir anlayışa sahip olduklarını söyledi.

Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerinin büyük bir dikkatle savunulması gerektiğini belirten Özel, "Türkiye'deki herkesin elbette siyasi görüş farklılıkları olabilir ama Kıbrıs'ın bir bütün olarak sahiplenilmesini, Türkiye'deki iç politik tartışmaların dışında tutulmasını, KKTC'nin haklarının, menfaatlerinin, Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerinin büyük dikkatle savunulması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs'ta farklı gelişmeler olabileceğini dile getiren Özel, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin zor durumda kalacağı, yalnızlaşacağı hiçbir şeye geçit vermemek gerekiyor. Bu konuda çok dikkatli olmak gerekiyor." diye konuştu.

KKTC'yi, aralarında partisinin eski genel başkanlarının da bulunduğu geniş bir heyetle ziyaret ettiklerini belirten Özel, "50 yıl önceki sevgiyle, cesaretle, kararlılıkla buradayız. Bir kez daha sizin şahsınızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşlarını selamlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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