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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Uysal'ın vefatı için başsağlığı diledi - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Uysal'ın vefatı için başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AKP Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal'ın ailesine başsağlığı dileklerini sosyal medya hesabından paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Uysal\'ın vefatı için başsağlığı diledi
31.12.2023 - 19:09,
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden AKP Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal'ın ailesine başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Özel, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden AKP Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal'ın ailesine sosyal medya hesabından bu akşam yaptığı paylaşımla başsağlığı diledi. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendiğim Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Adalet ve Kalkınma Partisi camiasına başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Uysal'ın vefatı için başsağlığı diledi - Son Dakika


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