11.00/13.00/13.45/15.00/16.30- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bodrum'da İl Başkanları Toplantısı'na katılacak, CHP Datça İlçe Başkanlığı ve Datça Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Marmaris Belediyesi Halk Cafe açılışına ve Muğla Planlama Ajansı lansmanına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MUĞLA)
12.30- Atakafe 4. şubenin açılışı Ataşehir'de yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/İSTANBUL)
13.00 - Diyarbakır Valiliğince yasaklanan ancak DEM Parti'nin Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın katılımıyla Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda yapılacağını duyurduğu "Tecride Karşı Özgürlük Mitingi" ile ilgili gelişmeler takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ/ DİYARBAKIR)
14.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milliyetçi Kongre Derneği'nin 2. Büyük Kongresine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)
18.00- Doğumunun 75. Yılında Tarık Akan anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İSTANBUL)
Anka Haber Ajansı iyi günler diler...
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bodrum'da İl Başkanları Toplantısı'na Katılıyor - Son Dakika
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