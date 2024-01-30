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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, deprem bölgesinde olacak - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, deprem bölgesinde olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, büyük depremin yıldönümünde bütün grup ve parti yöneticileriyle birlikte deprem bölgesinde olacaklarını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, deprem bölgesinde olacak
30.01.2024 - 16:17,
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(GÖRÜNTÜLÜ – KISA HABER)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Haftaya bu salon, bomboş olacak. Bu saatlerde biz burada yokuz. Haftaya 6 Şubat, büyük depremin yıldönümü. Bütün grup olarak, önceki CHP grubu olarak, bütün parti yöneticilerimizle deprem bölgesinde olacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin Grup Toplantısında, TBMM'de; şunları söyledi:

"Haftaya bu salon, bomboş olacak. Bu saatlerde biz burada yokuz. Haftaya 6 Şubat, büyük depremin yıldönümü. Biz, haftaya, 50 bin 783 resmi kayıtlara göre vatandaşımızın hayatını kaybettiği; Kahramanmaraş merkezli, 11 ilimizi etkileyen büyük depremin yıldönümünde, bütün grup olarak, önceki CHP grubu olarak, bütün parti yöneticilerimizle deprem bölgesinde olacağız."

Haberin tamamı, birazdan…

Kaynak: ANKA
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