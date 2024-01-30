CHP Genel Başkanı Özgür Özel, deprem bölgesinde olacak

(GÖRÜNTÜLÜ – KISA HABER)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Haftaya bu salon, bomboş olacak. Bu saatlerde biz burada yokuz. Haftaya 6 Şubat, büyük depremin yıldönümü. Bütün grup olarak, önceki CHP grubu olarak, bütün parti yöneticilerimizle deprem bölgesinde olacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin Grup Toplantısında, TBMM'de; şunları söyledi:

"Haftaya bu salon, bomboş olacak. Bu saatlerde biz burada yokuz. Haftaya 6 Şubat, büyük depremin yıldönümü. Biz, haftaya, 50 bin 783 resmi kayıtlara göre vatandaşımızın hayatını kaybettiği; Kahramanmaraş merkezli, 11 ilimizi etkileyen büyük depremin yıldönümünde, bütün grup olarak, önceki CHP grubu olarak, bütün parti yöneticilerimizle deprem bölgesinde olacağız."

Haberin tamamı, birazdan…