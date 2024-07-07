13.00- 14.00- 15.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Edirne İl Başkanlığı'nı ve Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edecek, 663'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'ni izleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ EDİRNE)
13.00 - Ankara Kent Konseyi'nin Olağan Genel Kurulu, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
Fransa'da seçmenler erken genel seçimlerin ikinci turu için sandık başına gidecek.
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel Edirne'ye ziyarette bulunacak - Son Dakika
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