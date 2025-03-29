CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na Destek Mitingine Katılacak - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na Destek Mitingine Katılacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Nisan'da Maltepe Sahili'nde 'Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'ne katılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aşkabat'ta çocuklar için uluslararası bir konferansa iştirak edecek. Milli Eğitim Bakanı Tekin ise Erzurum'da çeşitli ziyaretlerde bulunacak. Spor alanında ise Trendyol Süper Lig, 1. Lig ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçları yapılacak.

29.03.2025 09:16
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6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"ne katılacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Barış ve Güven Yılı: Çocuklar İçin Uluslararası Faaliyetlerin Geliştirilmesi Uluslararası Konferansı Açılış Töreni ve oturumlarına katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.

(Aşkabat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Şehitliğini, AK Parti İl Başkanlığını, Erzurum Gazeteciler Cemiyetini ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığı Vefa İftarı ve Bayramlaşma Programı'na iştirak edecek.

(Erzurum/14.00-18.43) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 29. haftasına; Net Global Sivasspor- Adana Demirspor, Reeder Samsunspor- Kasımpaşa, Trabzonspor-Göztepe ve Beşiktaş- Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/13.30/Samsun/Trabzon/16.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 31. haftasına; Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler, Siltaş Yapı Pendikspor-Ahlatcı Çorum FK ve Adanaspor-Uğur Okulları İstanbulspor maçlarıyla devam edilecek.

(Malatya/Ankara/13.30/İstanbul/Adana/16.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasına; Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Darüşşafaka Lassa, Karşıyaka- Bursaspor Yörsan ve TOFAŞ- Manisa Basket Divissa maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/15.30/İzmir/18.00/Bursa/20.30) (Fotoğraflı)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçları tamamlanacak. Nesibe Aydın- Çimsa ÇBK Mersin ve BOTAŞ-Galatasaray Çağdaş Faktoring müsabakaları oynanacak.

(Ankara/14.00/16.30) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Trendyol Süper Lig, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Diplomasi, Politika, Trendyol, Maltepe, Erzurum, Güncel, ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na Destek Mitingine Katılacak - Son Dakika

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