CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na Destek Mitingine Katılacak

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"ne katılacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Barış ve Güven Yılı: Çocuklar İçin Uluslararası Faaliyetlerin Geliştirilmesi Uluslararası Konferansı Açılış Töreni ve oturumlarına katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.

(Aşkabat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Şehitliğini, AK Parti İl Başkanlığını, Erzurum Gazeteciler Cemiyetini ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığı Vefa İftarı ve Bayramlaşma Programı'na iştirak edecek.

(Erzurum/14.00-18.43) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 29. haftasına; Net Global Sivasspor- Adana Demirspor, Reeder Samsunspor- Kasımpaşa, Trabzonspor-Göztepe ve Beşiktaş- Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/13.30/Samsun/Trabzon/16.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 31. haftasına; Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler, Siltaş Yapı Pendikspor-Ahlatcı Çorum FK ve Adanaspor-Uğur Okulları İstanbulspor maçlarıyla devam edilecek.

(Malatya/Ankara/13.30/İstanbul/Adana/16.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasına; Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Darüşşafaka Lassa, Karşıyaka- Bursaspor Yörsan ve TOFAŞ- Manisa Basket Divissa maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/15.30/İzmir/18.00/Bursa/20.30) (Fotoğraflı)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçları tamamlanacak. Nesibe Aydın- Çimsa ÇBK Mersin ve BOTAŞ-Galatasaray Çağdaş Faktoring müsabakaları oynanacak.

(Ankara/14.00/16.30) (Fotoğraflı)

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