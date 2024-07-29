CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nı tebrik etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nı tebrik etti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Paris'te Olimpiyat 3'üncüsü olarak tarih yazan ve bizleri gururlandıran milli okçularımız Mete Gazoz, Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer ile madalyada emeği geçen teknik ekibi yürekten kutluyorum. Takım halinde gelen bu başarının bireysel finallerde de sürmesini diliyorum."