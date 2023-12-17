CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa\'da Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısının kapanışına katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da düzenlenen CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısının kapanışına katıldı.

CHP Gençlik Kolları İl Başkanları, 15-17 Aralık tarihlerinde yerel seçim sürecini değerlendirmek, yeni üyelik kampanyasını başlatmak ve ülke gündemini konuşmak için Manisa'da, Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı düzenledi. Toplantının ikinci gününde memleketi Manisa'ya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 81 ilden gelen başkanlara, Manisa'nın tarihi ve turistik bölgelerini gezdirdi. CHP lideri Özel, bugün de toplantının kapanışına katıldı.