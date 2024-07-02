CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas Katliamı'nda adalet talep etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas Katliamı'nda adalet talep etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas Katliamı'nda hayatını kaybedenlerin anıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, davanın zaman aşımına uğratıldığını belirterek adalet talep etti. Özel, insanlık suçu olarak nitelendirdiği bu olayın unutulmaması gerektiğini vurguladı.

02.07.2024 13:10
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HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

(SİVAS) - Sivas Katliamı'nda hayatını kaybedenler için düzenlenen anmaya katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Burada bulunan kimse bugünü için değil, yarınlarda bir daha böyle insanlık suçları işlenmesin diye mücadele ediyorlar. Davanın 31 yıllık sürecini bütün kilometre taşlarıyla ifade etmek belki bir yarım saatimizi alır ama şunu unutmayalım ki bu davanın zaman aşımına uğratıldığını unutmayalım. Oysa bu insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve bu yüzden zaman aşımı olmaz. Biz hala daha insanlık için umudumuzu ve ümidimizi koruyoruz. İstinaf aşamasında, temyiz aşamasında bu davanın kararlarının bunun bir insanlık suçu, insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu vurgusuyla istinaftan bir bozma kararı bekliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ve Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Sivas Katliamı'nda yaşamını yitirenlerin anıldığı yürüyüşün ardından Madımak Oteli'nin önüne karanfil bıraktı.

Özel, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bu katliamı unutturmamak için birinci yıl ne kadar tepkiliysek bugün de o kadar tepkiliyiz. Aliya İzzetbegoviç'in unutulmaz sözünü burada tekrar etmek gerekir: 'Unutulan katliamlar tekrarlanır.' Burada bulunan kimse bugünü için değil, yarınlarda bir daha böyle insanlık suçları işlenmesin diye mücadele ediyorlar. Davanın 31 yıllık sürecini bütün kilometre taşlarıyla ifade etmek belki bir yarım saatimizi alır ama şunu unutmayalım ki bu davanın zaman aşımına uğratıldığını unutmayalım. Oysa bu insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve bu yüzden zaman aşımı olmaz. Biz hala daha insanlık için umudumuzu ve ümidimizi koruyoruz. İstinaf aşamasında, temyiz aşamasında bu davanın kararlarının bunun bir insanlık suçu, insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu vurgusuyla istinaftan bir bozma kararı bekliyoruz.

İlk kez genel başkan olarak buradayım. Partimizin genel başkan yardımcıları, il başkanları, partimizin grup başkanvekilleri, mecliste resmi görevde olan katip üyeleri başkanlık divanı üyeleriyle neredeyse tüm il başkanlarımızla buradayız. Bu acıyı bir kez daha yüreğimizde hissettiğimizi, bunun insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu, bu katliamın birinci yılıymış gibi 31. yılında takip ettiğimizi ifade etmek isterim. Son olarak annelere, eşlere, evlatlara, Türkiye'ye kendi acılarını unutmayıp bunu bir toplumsal mücadele olarak 31 yıldır sürdürdükleri için Soma'daki, Çorlu'daki annelere ilham oldukları için Türkiye'de adaletsizliğin haksızlığın hukuksuzluğun karşısında kim varsa onların mücadelesine güç verdikleri için bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Unutulmasın ki acıları üzerinden birbirlerine bağlı olanlar, suçları üzerinden birbirine bağlı olanları eninde sonunda yenerler çünkü bizim bağımız gerçek bir bağdır. Çıkar ilişkisine, birbirini korumaya kurtarmaya, suçunu örtbas etmeye, suç ortaklıklarına dayalı değil acılar üzerinden birbirine saygı ve sevgi duyanların bağıdır. Hepinizi saygı duruşuna davet ediyorum."

"Cumhurbaşkanı insanlık suçu yapmış katilleri affedemez"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı kolluk kuvvetlerinin görevini yaptığını söylemişti. Bu ülkenin başbakanı da aynı zamanda Cumhurbaşkanı'na eşdeğer bir konuşma yaparak dışarıdaki halkımız çok şükür zarar görmemiştir, başına bir şey gelmemiştir demiştir. Yani içeride yanan canları, Alevileri, Kürtleri yok sayan, acısını görmeyen bir yönetimin olduğu süreçte burada bir cinayet, katliam yaşandı. ve süreç içerisinde cezasızlıkla sonuçlandı. Gerçek failler ortaya çıkarılmadı. Sadece o dönem burada bulunan birkaç kişi yargılandı. Birçoğu tahliye edildi, beraat etti. Kalanlar da Cumhurbaşkanı affıyla birlikte serbest bırakıldı. Bu insanlığa karşı işlenilmiş bir suçtur. Cumhurbaşkanı insanlık suçu yapmış katilleri affedemez."

"Biz bugün burada sadece 31 yıl önce yaşadığımız bir acıyı anmıyoruz"

TİP Genel Başkanı Erkan Baş da "Biz bugün burada sadece 31 yıl önce yaşadığımız bir acıyı anmıyoruz. Aynı zamanda 31 yıl önceki bir gerici kalkışmanın bugün hala hedefe ilerlemek için çaba sarfeden, Türkiye'yi karanlığa boğmak isteyen bir anlayışa karşı bu ülkenin tüm ilerici tüm yurtsever tüm demokrat insanlarıyla beraber laik bir ülke mücadelesini hep birlikte kararlılıkla devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas Katliamı'nda adalet talep etti - Son Dakika

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