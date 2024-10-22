CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel: "Sarayda Dakikada Neredeyse İki Asgari Ücret Harcanıyor"

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(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 yılı bütçe teklifiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Cumhurbaşkanlığı bütçesi yüzde 38 artarak 16.9 milyar TL'ye yükseldi. Yani günde 46 milyon harcıyor saray, saatte 1.9 milyon, dakikada 32 bin lira. Sarayda dakikada neredeyse iki asgari ücret harcanıyor. Geçen sene 23 bin lira harcıyorlardı, bu sene iki asgari ücret harcamaya karar vermişler. Faiz harcamaları bütçede neredeyse 2 trilyon. Dakikada 3 milyon 700 bin lira faiz ödüyoruz. Kişi başına bu sene bütçeye herk birimiz için 23 bin lira koydular, bizim adımıza faiz olara ödeyecekler. Bunların yaptığı yönetim anlayışının gereği olarak 23'er bin lira her birimiz faiz ödeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün görüşülmeye başlanacak 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde yer alan Cumhurbaşkanlığı bütçesinden yapılan harcamalara ve vazgeçilmesi planlanan 701 milyar liralık kurumlar vergisine tepki gösterdi.

Özel, şunları söyledi:

"2025 yılı bütçesi geldi, TBMM'ne sunuldu. Hem gölge bakanlarımız, hem grubumuz titiz bir çalışma içindeler. Bu dönem bütçede CHP'nin etkili, net, sert, veriye dayalı, öneren, ihbar eden, kime para ayrılmıyorsa gösteren, kime para ayrılıyorsa ona da gösteren etkili muhalefetini hep beraber izleyeceğiz. Bütçe görüşmeleri resmen başlıyor. Bütçenin son oylamasına kadar bu konuda en üst düzey gayret göstereceklerine olan inancımla ve en önemli demokratik hakkın bütçe hakkı olduğu, verilen verginin hesabının sorulması ve bu zor durumdaki insanların paralarının nereye ve nasıl harcandığının takip edilmesi için güç, kuvvet ve başarılar diliyorum.

"Dakikada 3 milyon 700 bin lira faiz ödüyoruz"

Cumhurbaşkanlığı bütçesi yüzde 38 artarak 16.9 milyar TL'ye yükseldi. Yani günde 46 milyon harcıyor saray, saatte 1.9 milyon, dakikada 32 bin lira. Sarayda dakikada neredeyse iki asgari ücret harcanıyor. Geçen sene 23 bin lira harcıyorlardı, bu sene 2 asgari ücret harcamaya karar vermişler. Faiz harcamaları bütçede neredeyse 2 trilyon. Dakikada 3 milyon 700 bin lira faiz ödüyoruz. Kişi başına bu sene bütçeye herk birimiz için 23 bin lira koydular, bizim adımıza faiz olara ödeyecekler. Bunların yaptığı yönetim anlayışının gereği olarak 23'er bin lira her birimiz faiz ödeyeceğiz. Her 5 liralık verginin 1 lirası faize gidece ve 'Vatandaşın cebinden tek kuruş çıkmayacak' dedikleri köylülere, kamu özel iş birliklerine tam 202 milyar lira ödeyeceğiz, bütçeye yazmışlar. Bu Meclis'in tutanaklarında var: Sayısız bakan ve o zamanlar Recep Tayyip Erdoğan, 'milletin cebinden bir kuruş çıkmadan şehir hastanesi, otoban, Avrasya Tüneli'ni yaptıracağım' dediler ve biz ne tünele, ne otobana, ne havaalanına elbette şehrin o kadar dışında, büyük ve hantal değil; uygun yerlerde hastanelere karşı değiliz ama dedik ki, 'Yanlış yapıyorsunuz.' 'Bir kuruş çıkmayacak' dediler, tane tane yazmışlar, bütçede var. Şehir hastanelerine 104 milyar, otoban ve köprülere 94 milyar, Avrasya Tüneli'ne tek başına 3 milyar para ayrılıyor. Şehir hastanelerine 104, otobana 94; emekliye verilen sadece zam 33 milyar. Emekliye verilen zamın 3 katını otobanlara, 4 katına şehir hastanelerine... Sesimizin ulaştığı herkese bu konuyu özellikle dikkatlerine sunuyorum.

"Devletin milletini 40'tan 25'ini çekiyorlar ama Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yüzde 38 artış yapıyorlar"

Geçen sene 660 milyar kurumlar vergisinden vazgeçilmişti. Bu sene bu rakamı 701 milyar olarak hedeflemişler. Yani bu beşli çetenin, 20'li çetenin veya çete değil, zengin olanların, bu iktidarla iyi ilişki kuranların kazandıkları paradan vergi tahakkuk edecek, ödemesi gereken vergiden beyefendiler 700 milyar lira vazgeçecekler. Emekliye bulunamayan 60 milyarın, asgari ücretliye verilmeyen 200 milyarın üç katını, emekliye verilmeyenin 10 katını kenarı ayırmışlar. ve bütçede -hepimize hizmet edecek ya bu devlet- kamu hizmetlerine pay ayrlıyor. 2006 yılında yüzde 39,5 pay ayrılırken, bugün yüzde 25 ayrılmış. 4 lira ayıracakken bize yapılacak bütün hizmetlere, 2,5 ayırıyor. Devletin milletini 40'tan 25'ini çekiyorlar ama Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yüzde 38 artış yapıyorlar."

(SÜRECEK)