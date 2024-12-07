CHP Heyeti Batman'da... Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz: "Antidemokratik Bir Uygulama Tüm Türkiye'ye Sirayet Etmiş Durumdadır"

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Haber: Ahmet ÜN/ Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(BATMAN) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz Batman'da yaptığı açıklamada, belediyelere kayyum atamalarına tepki gösterdi. Şahbaz, "Daha önce belki sadece bu bölgelerde bir kayyum sorunu varken, kayyum ataması olurken, bugün bakıyoruz Türkiye'nin her bölgesinde artık demokrasi baskı altındadır. Anti-demokratik bir uygulama Tüm Türkiye'ye sirayet etmiş durumdadır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ile Parti Meclisi üyesi Nazan Güneysu, çeşitli temaslar için bulundukları Batman'da CHP İl Başkanı Adnan Yaşar'ı ziyaret etti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve konuşmasına belediyelere kayyum atamalarına tepki göstererek başlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, kayyum uygulamasının halkın iradesine, halkın özgür seçimine yapılmış bir darbe olduğunu belirtti. Şahbaz şunları kaydetti:

"Uzun süredir bu bölgede çalışma yapmayı planlıyorduk. Fakat her şey çok üst üste geldi ve bugün bu çalışma için gelebildik. Güneydoğu Anadolu ve Batman bizim en, değerli bölgelerimizden bir tanesidir. Biz Tüm Türkiye'de eşitliği, demokrasiyi, insan haklarını ve refahı halkımızın sağlıkla ve mutlulukla insanca yaşayacağı bir ekonomik gelirle eşit bir şekilde, eşit haklarla yaşamasını ve bu şekilde demokrasiyle yönetilmesini hedefliyoruz. Tabii bu bölgenin özel sorunları var belki ama bu sorunlar sadece Batman'a ya da Güneydoğu'ya ait değil. Buranın sorunları tüm Türkiye'nin sorunudur. Daha önce belki sadece bu bölgelerde bir kayyum sorunu varken, kayyum ataması olurken, bugün bakıyoruz Türkiye'nin her bölgesinde artık demokrasi baskı altındadır. Antidemokratik bir uygulama Tüm Türkiye'ye sirayet etmiş durumdadır. Biz Hakkari'de kayyum atandığında Hakkari'deydik, Bu anti demokratik kayyum düzenine karşı Hakkari'deydik. Van'a kayyum atanmak istendiğinde Cumhuriyet Halk Partisi orada halkımızın iradesinin yanındaydı. Bugün Esenyurt'ta maalesef böyle bir kayyum ataması ile karşı karşıya kaldık arkasından Mardin Batman ve Halfeti'de kayyum atamasıyla karşı karşıya kaldık. Bu buranın iradesine, halkın iradesine, halkın özgür seçimine yapılmış bir darbedir. Biz kayyum rejimini kabul etmiyoruz. Ne belediyelerimizde ne üniversitelerde ne de başka bir alanda bu kayyum rejimine razı değiliz. Sonuna kadar da halkımızın iradesini yanındayız"

'Hepimiz artık yoksulluk düzeyinin altında yaşıyoruz'

"Cumhuriyet Halk Partisi, halkıyla birlikte ve demokratik bir şekilde bu ülkeyi yönetmek isterken bakıyoruz, Saray rejimi maalesef ülkenin kaynaklarına kaybettiği illerde kaynaklara tekrar çökmek için kentlere çökmek için bu kayyum düzenini uyguluyor" diyen Şahbaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz KHK'larına sığınarak gerçekleştirdiği bu atamalar, bu ülkenin demokrasisine, insan haklarına değerlerine karşı ve halkına karşı yapılmış birer demokrasi suçudur. Bunlar daha önce bu şehirlerde rant suçları işlediler. Bugün de tekrar aynı suçları işlemek üzere kayyum düzenine devam etmek istiyorlar. Peki sadece olay kayyum mudur? Hayır, anti demokratik toplumlarda, toplumun kaynaklarının maalesef yandaşlar tarafından hortumlandığı ve kaynakların peşkeş çekildiği ülkelerde Türkiye gibi özelleştirmelerle bu halkın kendi değerleri birilerine peşkeş çekilirken maalesef çocuklarımız, gençlerimiz, insanlarımız, ekonomik zorluklarla yoksullukla savaşmak zorunda kalıyorlar. Hepimiz artık yoksulluk düzeyinin altında yaşıyoruz ve bu ülkede çok büyük halk kitleleri asgari ücretle çalışmak zorunda kalıyor. Asgari ücreti artık bu ülkenin neredeyse ortalama gelir düzeyine dönüşmüş durumda. Açlık sınırının altında bir değerle, bir bedelle çalışmak zorunda kalıyor. Çarşıda, pazarda örgütümüz broşürler dağıtıyor. 2002 yılından beri 22 yıl içinde bu ülkenin neleri kaybettiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Emeklimiz de biliyor. Memurumuz da, esnafımızla birlikte çalışıyoruz ve bunları yapıyoruz. Biz bunları kaybediyoruz ve maalesef gençlerimize de bu ülkede artık mutlu bir gelecek sunamıyoruz.

'Batman'da maalesef intiharların her geçen gün arttığını biliyoruz'

Batman'da son dönemlerde artan intihar vakalarına değinen Şahbaz, "Bütün halkımız adeta bir zorbalık altında maalesef sömürüyle karşı karşıyayız. Bunun sonucunda yaşadığımız yoksullukla da Batman'da maalesef intiharların her geçen gün arttığını biliyoruz. Tüm ülkede olduğu gibi Batman'da da çok yüksek oranlarda intihar vakaları ile karşı karşıya kalıyoruz ve ekonomik göstergeler bozuldukça emeklilerimiz, emekçilerimiz gençlerimiz, açlık sınırının altında yaşam savaşı verirken maalesef hayatına canına kıyan hemşehrilerimiz de oluyor" ifadelerini kullandı.

'Güneydoğu'da sağlık hizmetleri eşitsizliklerle karşı karşıya'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gölge Sağlık Bakanlığı olarak, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sağlık alanında da çok iç açıcı olmadığını ve eşitsizliklerle karşı karşıya olduğunu aktaran Şahbaz, "Bunu, bebek ölümlerinde, 5 yaş altı ölüm oranlarında çocuk ölümlerinde görüyoruz. Bunu, Buradaki hastanede, personeli sağlık personelinin doktorların eksikliğinde görüyoruz. Hemşirelerin eksikliğinde görüyoruz. Güneydoğu Anadolu maalesef sağlıkta eşitsizliklerin yaşandığı ve sağlık hizmetine ulaşmada sorunların yaşandığı bir bölgemiz" diye konuştu.