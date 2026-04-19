CHP'li Günaydın: "Chp İktidarında, Ben Kürsüde Bir Tane CHP Rozeti Takmış Hakim Görmek İstemiyorum"

(ESKİŞEHİR) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "CHP iktidarında, ben kürsüde bir tane CHP rozeti takmış hakim görmek istemiyorum. Hakim dediğin bağımsız olur, tarafsız olur. Daha üç ay önce bir partinin il ya da ilçe yönetiminde görev almış bir avukatın, hakim olarak karşımıza çıkarılması hukuk düzenini ortadan kaldırmaktadır. Emniyet genel müdürü de, vali de, İçişleri Bakanı da devletin görevlisidir. Bizim gibi düşünmeyen insanların da güvencesi olsunlar" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı ziyaret etti. Ziyarette, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Milletvekili İbrahim Arslan, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım, Tepebaşı Kadın Kolları İlçe Başkanı Nilay Mert Başlı, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş da yer aldı.

Günaydın ile dostluklarının uzun yıllara dayandığını belirten Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Başkanımla birlikte, onun Ziraat Mühendisleri Genel Başkanı olduğu dönemde yollarımız kesişti. O tarihten itibaren dostluğumuz sürüyor. Eskişehir halkı da sizi çok seviyor. Bugün burada meclis üyelerimiz, ilçe kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ilçe başkanımız ve halkımız burada. Her zaman olduğu gibi, 25 senedir bu birlikteliği bozmadan bugüne kadar geldik. Bundan sonra da aynı şekilde sürdüreceğiz. Tepebaşı artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi" diye konuştu.

Gökhan Günaydın da "Gerçekten biz Ahmet Başkanla demokrasi mücadelesinde çok uzun yıllar önce yolu kesişmiş arkadaşlarız. Bu memleketin zorlu yollarında birlikte mücadele ettik. Zaten siyaset, birden bire içine girilen bir alan değildir. Siz önce toplumsal mücadelenin bir parçası olursunuz. Sonra o mücadele sizi bazen çok iyi yerlere götürür, bazen Silivri'ye götürür. Yol nereye çıkarsa kabulümüzdür. Elbette bunu hak gördüğümüz, adil bulduğumuz için söylemiyorum. Ama bu memleketin aydınlığa kavuşması için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Bizi bunlarla yıldıramazlar" ifadelerini kullandı.

"Ben bir insanı AK Parti'ye oy veriyor diye düşman görmem"

Türkiye Cumhuriyeti'nin, hiçbir şekilde başka emellere hizmet ettirilemeyecek kadar kıymetli ve kadim bir memleket olduğunu söyleyen Günaydın, şöyle devam etti:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürümeye devam edeceğiz. İktidar partisine oy veren vatandaş da, Atatürk'e ve Cumhuriyet'e bağlılığında bir sorun olmadığı sürece başımın üstündedir. Ben bir insanı AK Parti'ye oy veriyor diye düşman görmem. MHP'ye oy veriyor diye düşman görmem. Biz onlara nasıl saygı duyuyorsak onların da bize aynı saygıyı göstermesini bekleriz. Bu yalnızca bir takdir meselesi değil, aynı zamanda bir zorunluluktur. İdeallerimiz, birikimlerimiz, yaşam tercihlerimiz farklı olabilir. Ama hepimiz bu memlekette yaşıyoruz. Bugüne kadar da bu memleket böyle geldi."

Şimdi yeni bir moda çıktı arkadaşlar, İktidar bir belediyeyi kaybettiyse, 'O belediyeyi nasıl geri alırım?' diye hesap yapmaya başlıyor. Üzülerek söylüyorum; sadece hesap yapmıyor, kumpas kuruyor. O kumpaslarla belediyeleri ele geçirmeye çalışıyor. Türkiye'de yaklaşık bin 400 belediye var. Bunun 420'si CHP'li. Ama siz dönüp dolaşıp gece yarısı ya da şafak operasyonlarıyla sadece CHP'li belediyelere saldırırsanız, belediye başkanlarını tutuklarsanız, meclis üyelerinin matematiğini değiştirecek sayıda insanı hedef alırsanız, bunun hukukla, adaletle ilgisi olduğuna kimseyi inandıramazsınız.

"Biz bunlardan bağımsızlık ve tarafsızlık bekliyoruz"

CHP iktidarında, ben kürsüde bir tane CHP rozeti takmış hakim görmek istemiyorum. Hakim dediğin bağımsız olur, tarafsız olur. Daha üç ay önce bir partinin il ya da ilçe yönetiminde görev almış bir avukatın, hakim olarak karşımıza çıkarılması hukuk düzenini ortadan kaldırmaktadır. Emniyet genel müdürü de, vali de, İçişleri Bakanı da devletin görevlisidir. Bizim gibi düşünmeyen insanların da güvencesi olsunlar. Bugün bazı isimlerin, devlet protokolüyle birlikte parti il başkanlıklarını ziyaret ettiğini görüyoruz. Biz bunlardan bağımsızlık ve tarafsızlık bekliyoruz. Olmaz. Dolayısıyla memleketin bu anlamda çivisi çıkmıştı."

Konuşmaların ardından Başkan Ataç, Günaydın'a, Tepebaşı Belediyesi hizmet binasında yer alan Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerini gezdirdi. Sanat eserlerini inceleyen Günaydın, "Belediye binası bir sanat galerisi gibi olmuş. Türkiye'de böyle bir belediye binası yok. Burası gerçekten bir galeri" diye konuştu.