CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir: İsrail'e yapılan ihracat kısıtlaması yetersiz - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir: İsrail'e yapılan ihracat kısıtlaması yetersiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, İsrail'e yapılan ihracat kısıtlamasının halkın vicdanının sesi olduğunu belirtirken, bu kararın ticareti tamamen durduracak şekilde genişletilmesi gerektiğini söyledi. Ticaret Bakanlığı ise İsrail'e 54 ürün grubunu kapsayan ihracat kısıtlaması getirdiğini açıkladı. Demir, iktidarın Gazze'ye yönelik saldırıları kınayarak, İsrail ile ticareti sürdürdüğünü ve kısıtlama kararını geç alındığını vurguladı.

09.04.2024 11:22  Güncelleme: 11:47
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İktidarın İsrail'e yapılacak ihracatla ilgili getirdiği kısıtlamayı değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, "İsrail'e yapılan ihracat kısıtlaması kararı, halkımızın vicdanının sesidir. Ancak bu kararın, ticareti tümüyle durduracak şekilde genişletilmesi gerekmektedir. CHP olarak İsrail'e yapılan ihracatın kısıtlanması kararını destekliyoruz. Ancak bu kararın, ülkemizin çıkarlarını ve bölgemizin barışını korumak için yetersiz kaldığını düşünüyoruz" dedi.

Ticaret Bakanlığı, İsrail'e aralarında inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunu kapsayan ihracat kısıtlaması getirildiğini açıkladı. CHP Ticaret Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Demir, alınan kararı değerlendirdi. Demir yaptığı açıklamada iktidarın Gazze'ye yönelik saldırıları kınarken, İsrail ile ticareti sürdürdüğünü ve kısıtlama kararını saldırılar başladıktan 185 gün sonra aldığını vurguladı. Demir, "Bu durum iktidarın halkımızın taleplerine ve uyarılarına ne kadar duyarsız olduğunun göstergesidir. İsrail'e yapılan ihracat kısıtlaması kararı, halkımızın vicdanının sesidir. Ancak bu kararın, ticareti tümüyle durduracak şekilde genişletilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Demir şunları söyledi:

"İktidarı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını destekleyen, haksızlığa ve zulme göz yuman bir ülkeyle ticaret yapmayı derhal durdurmaya davet ediyoruz. Ayrıca, iktidarı İsrail ile olan ticaret hacmini detaylı ve şeffaf olarak kamuoyuna açıklamaya davet ediyoruz. CHP olarak ülkemizin çıkarlarına zarar veren ve masum insanların yaşamlarını görmezden gelen her türlü ticarete karşıyız. İsrail'in, Filistin halkına yaptığı zulmüne ve işgaline karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir: İsrail'e yapılan ihracat kısıtlaması yetersiz - Son Dakika

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