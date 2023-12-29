CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Galatasaray-Fenerbahçe maçında Atatürk pankartı ve İstiklal Marşı\'na izin verilmemesine tepki gösterdi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bu akşam Suudi Arabistan'da oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe futbol maçında Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmeyeceği iddialarına "İstiklal Marşımız ve Atatürk pazarlık konusu edilemez. Sahaya çıkmayın. Geri dönün. Biz yanınızdayız" tepkisini gösterdi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçında Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmeyeceği iddialarının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuya ilişkin paylaşımını alıntılayan Çelik, "İstiklal Marşımız ve Atatürk pazarlık konusu edilemez. Sahaya çıkmayın. Geri dönün. Biz yanınızdayız" ifadelerini kullandı.