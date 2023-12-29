 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Galatasaray-Fenerbahçe maçında Atatürk pankartı ve İstiklal Marşı'na izin verilmemesine tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Galatasaray-Fenerbahçe maçında Atatürk pankartı ve İstiklal Marşı'na izin verilmemesine tepki gösterdi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Suudi Arabistan'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe futbol maçında Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmeyeceği iddialarına tepki göstererek, 'İstiklal Marşımız ve Atatürk pazarlık konusu edilemez. Sahaya çıkmayın. Geri dönün. Biz yanınızdayız' dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Galatasaray-Fenerbahçe maçında Atatürk pankartı ve İstiklal Marşı\'na izin verilmemesine tepki gösterdi
29.12.2023 - 17:28,
Abone Ol

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bu akşam Suudi Arabistan'da oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe futbol maçında Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmeyeceği iddialarına "İstiklal Marşımız ve Atatürk pazarlık konusu edilemez. Sahaya çıkmayın. Geri dönün. Biz yanınızdayız" tepkisini gösterdi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçında Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmeyeceği iddialarının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuya ilişkin paylaşımını alıntılayan Çelik, "İstiklal Marşımız ve Atatürk pazarlık konusu edilemez. Sahaya çıkmayın. Geri dönün. Biz yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Suudi Arabistan, İstanbul, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Galatasaray-Fenerbahçe maçında Atatürk pankartı ve İstiklal Marşı'na izin verilmemesine tepki gösterdi - Son Dakika


17:30
Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor
17:24
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02
16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50
Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:19
Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi
16:18
Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
16:00
Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti
15:56
TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt

Son Dakika
17:30 Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor
17:24 İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50 Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:18 Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
16:19 Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi
16:00 Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti
15:56 TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48 Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:50 Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 17:55:25. #1.13#
SON DAKİKA: CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Galatasaray-Fenerbahçe maçında Atatürk pankartı ve İstiklal Marşı'na izin verilmemesine tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement