Kurultay Soruşturmasında 9 İsme Tutuklama - Son Dakika
23.05.2026 20:40  Güncelleme: 22:15
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda oy kullanma iradesine müdahale iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada 11 kişiden 9'u tutuklandı, 2 kişi yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

(İSTANBUL) Kurultay soruşturması kapsamında hakimliğe sevk edilen 11 kişiden 9'u hakkında tutuklama kararı verildi, Gülhan Aydın ile Ayça Akpek Şenay yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Halk Partisinin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiğine ilişkin iddialarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da 13 isim gözaltına alınmıştı.

Arasında CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan'ın da bulunduğu 13 isim, öğle saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan isimlerden 11'i tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilirken 2 isim hakkında ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol istendi. Adli kontrol istenen iki ismin CHP İstanbul İl yöneticilerinden Melda Tanışman Tutan ile Hayati Kaya olduğu öğrenildi.

9 TUTUKLAMA

Hakimlik işlemleri ise 20.00 sıralarında sonuçlandı. Sulh Ceza Hakimliği aralarında CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalander Özdemir'in de bulunduğu 11 kişiden 9'u hakkında tutuklama kararı verdi, Gülhan Aydın ile Ayça Akpek Şenay yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

