CHP'li Açıkel'den Esenyurt'taki Kayyum Uygulamalarına Tepki

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Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Esenyurt'ta görevden alınan Belediye Başkanı Ahmet Özer için yapılan nöbette; "Ekrem Başkan'ın haklı seçimini çalmaya çalıştılar, başaramadılar. Esenyurt'u şimdi çalmaya çalışıyorlar, başaramayacaklar ama asıl çalmak istedikleri önümüzdeki büyük seçim. Türkiye'nin vatanseverlerinin, demokratlarının, cumhuriyetçilerinin bu seçimi kazanacağını biliyorlar" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin ilçede başlattığı Demokrasi Nöbeti sürüyor. Cumhuriyet Meydanı'nda bugün yapılan nöbete CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katıldı. Açıkel, Türkiye'de adaletin zerresinin bile bulunamadığını dile getirerek şunları söyledi:

"Hukuk ayaklar altına alındı. İddianameler; gizli tanıklar, tweet atan çocukların, emeklilerin, yaşlı teyzelerin, belediye başkanlarımızın, milletvekillerimizin hakkının hukukunun ayaklar altına alındığı bir hukuksuzluk düzenine dönüştürüldü. Adaletin a'sı bugün bulunamıyor. Ekonomi, üretim, tarım, teknoloji, beyin göçü bu ülkenin en temel sorunu haline geldi. Emeklilerimiz, emekçilerimiz geçinemiyor. 22 bin 104 liralık bir asgari ücretle kalkınmanın k'sini bulamaz hale geldik. Kiralar, işsizlik el yakıyor. Gençler evlenemiyor. Evliler çocuk sahibi olamıyor. Çocuk sahibi olanlar çocuklarına süt, et alamıyor. Gençlere, çocuklara, annelere sahip çıkan belediyecilik için uğraşan belediyelerin de önüne her türlü engel konuluyor. Başta Ekrem İmamoğlu Başkanımız, Mansur Yavaş Başkanımız, Ahmet Özer Başkanımız ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm belediye başkanları olmak üzere halkımızın, milletimizin zor gününde yanında olan belediye başkanlarımıza, örgütümüze engeller çıkarılıyor, iftiralar atılıyor. Ekrem Başkan'ın haklı seçimini çalmaya çalıştılar, başaramadılar. Esenyurt'u şimdi çalmaya çalışıyorlar, başaramayacaklar ama asıl çalmak istedikleri önümüzdeki büyük seçim. Türkiye'nin vatanseverlerinin, demokratlarının, cumhuriyetçilerinin bu seçimi kazanacağını biliyorlar. Biz bu seçimi kazanacağız. Ahmet Özer Başkanımız özgürlüğüne kavuşacak. Kayyum uygulamaları sona erecek. 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı kucaklaşacak. Bu memlekete adaleti de kalkınmayı da demokrasiyi de kardeşliği de biz getireceğiz."

"Geleceğimizi karartmış durumdayız"

Yüksel de belediye başkanlarının aynı zamanda kamu görevi yaptıklarına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"İddianamenin hala anlatılamadığı, hangi suçlarla, hangi nedenlerle hala cezaevinde olduğunu anlayamadığımız ve halkın vicdanında adalet duygusunu yaralayan bu uygulamaları ve akabinde gelen bu kayyum uygulamasını şiddetle kınıyoruz ve kabul etmiyoruz, asla bir adım da geriye atmayacağız. Kayyum uygulamasının adalete, demokrasiye ne kadar büyük zarar verdiğini geçmişteki uygulamalarından da biliyoruz. Dolayısıyla buradaki en tehlikeli durum da halkın adalet duygusunu, demokrasi duygusunu yaralayan bu uygulamalarla geleceğimizi aslında karartmış durumdayız. Demokrasinin yaşaması, ülkenin istikbali için çok kıymetlidir. Adalet duygusunu ve demokrasi duygusunu bir ekmek, su gibi ihtiyaç duyarak her zaman teneffüs etmeliyiz. Bu anlamda sevgili Ahmet Başkanımız yalnız değildir. Esenyurtlu komşularımız yalnız değildir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Halkın iradesi yalnız değildir. Buradayız, yanınızdayız."