CHP'li Başarır, Bakan Özhaseki'nin uçak kullanımını eleştirdi - Son Dakika
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CHP'li Başarır, Bakan Özhaseki'nin uçak kullanımını eleştirdi

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Çevre ve Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ait uçağı özel işleri için kullandığını iddia etti. Başarır, bir uçağın bir seyahatteki maliyetinin yaklaşık 1 milyon lira olduğunu belirterek, bakanların keyfi olarak emekli maaşlarını bir günde tükettiğini söyledi. Özhaseki'nin açıklamasına yanıt veren Başarır, bu hafta Meclis'te basın toplantısında bakanların uçak kullanımını eleştireceğini belirtti.

31.05.2024 18:05
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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün haritalama uçağını özel işleri için kullandığını iddialarını yalanlayan Çevre ve Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye yanıt verdi. Başarır, "Bir uçağın bir seyahatteki maliyeti yaklaşık 1 milyon lira. Bir Bakan, keyfi olarak 100 emekli maaşını bir günde tüketiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı uçakla gezdiğini itiraf ediyor ama yalan söylüyor" dedi.

Daha önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun Rönesans şirketine ait uçakla yaptığı Almanya gezisini kamuoyuyla paylaşan CHP'li Başarır, Çevre ve Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ait uçağı özel işleri için kullandığını iddia etmiş, Özhaseki ise bu iddianın gerçeği yansıtmadığı açıklamasını yapmıştı. Başarır, bugün yaptığı açıklama ile Özhaseki'nin açıklamasına yanıt verdi.

Başarır, şunları söyledi:

"Bakanların uçak saltanatıyla ilgili sürekli açıklama yapıyoruz. Bu olayın üzerine gidiyoruz çünkü bir uçağın bir seyahatteki maliyeti yaklaşık 1 milyon lira. Ama bu ülkede emekli 10 bin lira maaş alıyor. Bir bakan, keyfi olarak 100 emekli maaşını bir günde tüketiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı uçakla gezdiğini itiraf ediyor ama yalan söylüyor. Sayın Bakan 11 kişilik uçakla tasarruf olsun diye 60 kişi seyahat ettiğini söylüyorsun. Bu birinci yalan. İki, Kayseri'den Ankara'ya evine uçakla gidiyorsun. Depremzedeler için kullandığını söylüyorsun ama Muğla'ya gidiyorsun, Dalaman'a gidiyorsun. Bu uçağı tatil için mi kullandın, yoksa yerel seçimlerde seçim çalışmaları için mi kullandın? Açıklaması rezalet. Bu hafta Meclis'te basın toplantısında Bakanların uçak rezaletlerini anlatacağım."

CHP\'li Başarır, Bakan Özhaseki\'nin uçak kullanımını eleştirdi
Kaynak: ANKA

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