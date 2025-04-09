CHP'li Başarır'dan Mahir Polat'ın Tahliyesine Destek - Son Dakika
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CHP'li Başarır'dan Mahir Polat'ın Tahliyesine Destek

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sağlık sorunları yaşayan tutuklu bürokrat Mahir Polat'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Polat'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi ve adaletin geleceğine inandığını belirtti.

09.04.2025 19:33  Güncelleme: 20:50
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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sağlık sorunları yaşayan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Başarır, "Suçsuz birisinin ev hapsine alınmasına sevinilecek duruma getirenler utansın… Sevgili Mahir Polat'ın bir an önce sağlığına kavuşmanı diliyorum. Adaletin yeniden bu ülkeye döndüğü, cezaevinde tutsak olan tüm yol arkadaşlarımızla kavuştuğumuz, karanlığı hep birlikte dağıttığımız günler çok yakın. Her şey çok güzel olacak!" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Başarır'dan Mahir Polat'ın Tahliyesine Destek - Son Dakika

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