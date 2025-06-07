CHP'li Başarır'dan Yeni Akit'e Tepki: 'Utanç Verici Dil'

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik çarpması sonucu hastaneye kaldırılmasının ardından, Yeni Akit'in "Ferdi Zeyrek çarpıldı" şeklinde başlık atmasına tepki gösterdi. Başarır, "Bu utanç verici dili, bu körelmiş aklı, bu yozlaşmış vicdansızlığı milletimize şikayet ediyoruz. Sıradan hale getirdiğiniz bu kötülükte boğulun" ifadelerini kullandı.

Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in elektrik çarpması sonucu hastaneye kaldırılmasının ardından Yeni Akit'in haberi "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek çarpıldı" şeklinde duyurmasına tepki gösterdi.

Başarır, şunları kaydetti:

"Bu utanç verici dili, bu körelmiş aklı, bu yozlaşmış vicdansızlığı milletimize şikayet ediyoruz. İktidar yanlısı bu medya organı, elim bir kaza geçiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek yaşam mücadelesi verirken, acı içinde olan eşi ve çocukları varken nasıl böyle şeyler yazabiliyor? Sıradan hale getirdiğiniz bu kötülükte boğulun."