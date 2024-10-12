CHP'li Başkanlardan İftira ve Yalan Kampanyalarına Tepki - Son Dakika
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CHP'li Başkanlardan İftira ve Yalan Kampanyalarına Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, il belediye başkanları adına yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu ve diğer partililere yönelik asılsız iddiaları kınadı. Açıklamada, yalan ve iftiraların CHP'nin iktidar yürüyüşünü durdurma çabası olduğu ve kadın siyasetçilerin hedef alındığı vurgulandı.

12.10.2024 14:42  Güncelleme: 15:00
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP il belediye başkanlarının ortak açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamada, "İster hukuk yoluyla, ister yalan ve iftiralarla nasıl olursa olsun, bu ahmaklıkların sonuna kadar karşısında, Genel Başkanımız Özgür Özel, TBB ve İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve  Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'ın sonuna kadar yanındayız" denildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabından üzerinden CHP il belediye başkanlarının ortak açıklamasını paylaştı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin İl Belediye Başkanları olarak TBB ve İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun devam eden dosyasıyla birlikte Genel Başkanımız Özgür Özel ve Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay hakkında ortaya atılan asılsız iddialarla ilgili görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Bizler, 21 il belediye başkanı olarak tüm bu hukuksuzlukların ve iftiraların asıl sebebinin iktidara yürüyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürüyüşünü durdurmak olduğunun bilincindeyiz. Ayrıca geçim sıkıntısı çeken halkımızı bu tür konularla meşgul ederek ülkemizde yaşanan büyük ekonomik krizin ve yaşanan derin yoksullaşmanın üzerinin örtülmeye çalışıldığının farkındayız. Bu tartışmaların bilinçli olarak gündemde tutulması toplumun vicdanında derin yaralar açmıştır.

TBB ve İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'yla ilgili hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayacak şekilde sadece siyasi gerekçelerle açıklanabilecek bu dava süreci Türkiye siyasi hayatında her zaman kara bir leke olarak yer alacaktır. Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak dahil verilecek her türlü haksız kararın toplumsal barışımıza zarar verecek bir girişim olarak değerlendirmekteyiz.

Aynı şekilde Genel Başkanımız Özgür Özel ve Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay ile ilgili yürütülen iftira ve yalan kumpası da toplumun vicdanında çoktan mahkum olmuştur. Kadınların siyasette var olma mücadelesi sürerken, bu tür iftira kampanyalarının özellikle kadın siyasetçileri hedef alması tesadüf değildir. Gülşah Durbay'a yapılan bu ahlaksız saldırı, kadına karşı yapılan şiddet ve psikolojik savaşın göstergesidir.

Sayın Gülşah Durbay bu ahlaksız saldırılara karşı hukuk yoluyla kararlılıkla hesap soracağını ifade etmiştir. Biz de CHP'li İl Belediye Başkanları olarak bu mücadelede yanında olacağız. Sonuç olarak ister hukuk yoluyla, ister yalan ve iftiralarla nasıl olursa olsun, bu ahmaklıkların sonuna kadar karşısında, Genel Başkanımız Özgür Özel, TBB ve İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve  Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'ın sonuna kadar yanındayız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Başkanlardan İftira ve Yalan Kampanyalarına Tepki - Son Dakika

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