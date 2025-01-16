CHP'li Belediye Başkanları Rıza Akpolat'a Destek İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika
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CHP'li Belediye Başkanları Rıza Akpolat'a Destek İçin Bir Araya Geldi

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından CHP'li belediye başkanları, Akpolat'a destek vermek amacıyla Beşiktaş Belediyesi önünde toplandı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, durumu 'itibar suikastı' olarak nitelendirerek belediye başkanlarının mücadeleye açık olduğunu vurguladı.

16.01.2025 17:57  Güncelleme: 18:01
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(İSTANBUL) - CHP'li belediye başkanları Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki göstermek ve Akpolat'a destek olmak için Beşiktaş Belediyesi önüne geldi. Desteğe gelen isimler arasında yer alan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Akpolat'a itibar suikastı yapıldığını ifade etti.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması sonrası CHP'li belediye başkanları Beşiktaş Belediyesi önüne geldi. Burada Akpolat'a destek veren başkanlar arasında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu da yer aldı. Mutlu, CHP'li bütün belediye başkanlarının mücadeleye açık olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bu arkadaşlarımız belediye başkanı bunlar ifadeye çağrıldığında her an gidip ifade verebilecek insanlar ama itibar suikastı yapılarak, kapıları çalınmadan, kapıları kırma düşüncesiyle evlerinden şafak vaktinde alarak günlerce içerde tutmak. Beşiktaş Belediye Başkanımız pazartesi gününden bu tarafa içerde tutulmakta. Bugün Çağlayan Adliyesi'de savcı tarafından ifadesinin alınacağını öğrenmiş bulunmaktayız. Bu tür saldırılara karşı biz Türkiye'de bulunan bütün belediye başkanlarımız, örgütümüz ve genel merkezimiz ile birlikte mücadeleye açığız. Yılmayacağız Ekrem Başkanımızın da dediği gibi 'Ya hep beraber ya hiç birimiz' demiş, yola çıkmışız. Halkımız için her şeyi yapmaya hazırız."

CHP\'li Belediye Başkanları Rıza Akpolat\'a Destek İçin Bir Araya Geldi
Kaynak: ANKA

Beşiktaş Belediyesi, Rıza Akpolat, Hasan Mutlu, Bayrampaşa, Politika, Beşiktaş, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Belediye Başkanları Rıza Akpolat'a Destek İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Belediye Başkanları Rıza Akpolat'a Destek İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika
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