CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Grup Başkanvekili Pınarbaşı'nda İptal Edilen Seçimi Protesto Etti

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde CHP'nin kazandığı belediye başkanlığı seçiminin ilçe seçim kurulu tarafından iptal edilmesi üzerine Pınarbaşı'na gitti. Genel Başkan Yardımcısı Bulut, "Eğer buradaki hukuksuzluğa devam edilirse, CHP'nin tüm kurullarıyla biz burada olacağız. Bir önceki seçimlerde zorbalıkla alınan bu belediyeyi bu defa vermeyeceğiz. Burayı da yedirmeyiz" dedi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise "Hakkımızı yedirmeyeceğiz. Hakkımızı yemeye kalkmasınlar midelerine otururuz" diye konuştu.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 2019 seçimlerinde MHP'de olan belediye başkanlığı seçimini CHP kazandı. MHP, seçim sonuçlarına itiraz etti. İlçe seçim kurulu seçimin iptaline karar verdi. İlçe seçim kurulunun kararı üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Pınarbaşı'na gitti. Bulut ve Başarır, Adliye önünde ve CHP İlçe Başkanlığı'nda açıklama yaptı.

Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yaptığı açıklamada, isim vermeden görevli hakime hakaretler eden ve saldırıda bulunan MHP milletvekili Baki Ersoy'u ve MHP'lileri eleştirdi. Bulut, "Bu ülkede milletini devletini sevmek onun kurumlarına, kurullarına yetkilerine saygı göstermekle olur. Kuru milliyetçiliktir aksi taktirde. Eğer siz hukukun birinci sorumlusu yani hakime fiili saldırıda bulunursanız, milletin iradesinin sandıktaki sonucuna müdahale ederseniz orada ne milliyetçilik ne de yerlilik vardır. Bunun adı zorbalıktır, bunun adı ahlaksızlıktır. Bunun adı demokrasi düşmanlığıdır" dedi.

BU DEFA VERMEYECEĞİZ

CHP olarak haklarını savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Bulut, "CHP bugün grup başkanvekiliyle, genel başkan yardımcısıyla ve bölgenin milletvekiliyle burada. Bu sadece bir başlangıç. Eğer buradaki hukuksuzluğa devam edilirse, CHP'nin tüm kurullarıyla biz burada olacağız. Bir önceki seçimlerde zorbalıkla alınan bu belediyeyi bu defa vermeyeceğiz. Buradaki mesele sadece Kayseri'ye, sadece bu ilçeye bağlı bir şey değil. Bu ülkeyi seven, ben milliyetçiyim diyen ülkemi seviyorum diyen herkesin Pınarbaşı'ndaki bu hukuksuzluğa karşı sahip çıkması ve sandıktan çıkan sonuca destek vermesi gerekiyor. Başka taktirde bu ülkede demokrasiden, hukuktan bahsetmek mümkün değildir" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut ve Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP Pınarbaşı İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Bulut burada yaptığı konuşmada da parti yöneticilerinin verdiği bilgilere dikkat çekerek "Burada vahim bir durum var. Bir önceki seçimlerde yaşananlar bize ders almamışız, öyle görünüyor. Ama geç de değil, daha hukuki süreç tükenmiş değil" dedi.

MİLLETVEKİLİNİN YAPTIĞI ZORBALIKTIR

Pınarbaşı'nda yaşanan durumun bir benzerinin 2019 yılında yapılan İstanbul seçimlerinde de yaşandığını hatırlatan Bulut, "Bugünkü seçimlerde de aslında o yaşanıyor. Ama asıl sıkıntı bu ülkede 'ben milliyetçiyim' diyenler, 'bu ülkeyi ben hepinizden çok seviyorum' diyenler, biz ağzımızı açtığımızda bize 'hainsiniz' diyenler, bize 'terör örgütleriyle iş birliği yapıyorsun' diyenler, 'bölücüsünüz' diyenler bugün ülkenin itibarının en güçlü olması gereken yargıya zorbayla hukuksuzluk yaptırıyorlar. Devletin kurumlarına resmen çöküyorlar. Burada yapılan odur. Buradaki milletvekilinin seçim kurulunda yaptıkları bir zorbalıktır. Devlet tanımamazlıktır, hukuk tanımamazlıktır" diye konuştu.

BURAYI DA YEDİRMEYİZ

Bulut, Pınarbaşı'nda yaşananların peşini bırakmayacaklarını belirterek, "En kısa sürede buraya bir heyet göndererek bu işin peşini bırakmayacağız. Bu zorbalıkları da onlara bırakmayacağız. Bunu bilesiniz. Burası muz cumhuriyeti değil, sahipsiz değil. Biz nasıl ki kurucu bir partiysek, nasıl ki Atatürk değerlerine ilk günden bu yana sahip çıkıyorsak, bu ülkenin demokrasisine de vatandaşın sandıkta kullandığı oylara da sahip çıkmayı biliriz. Burayı da yedirmeyiz" dedi.

ALİ MAHİR BAŞARIR: HAKKIMIZI YEMEYE KALKMASINLAR MİDELERİNE OTURURUZ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da "Bu karar utanç verici bir karardır. Neymiş, bazı çuvallarda kırmızı mühür yokmuş. Sen değil misin, binlerce mühürsüz zarfı kabul eden! Kaldı ki o çuvallardaki kullanılan oyların tüm ıslak tutanakları elimizde, itiraz eden partilerin imzaları da altında. Neymiş, 'mühür eskimiş, mühür düşmüş' seçimi iptal ediyorlar. Burada genel başkan yardımcımız, ben, milletvekillerimiz, ilçe başkanımızla birlikte hakkımızı yedirmeyeceğiz. Hakkımızı yemeye kalkmasınlar midelerine otururuz" dedi.

'MÜHRÜ KOPARTAN BELLİDİR'

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un seçimde usulsüzlük olduğu iddiasıyla gittiği Pınarbaşı Adliyesi'nde ilçe seçim kurulu hakimine yönelik tutumunu da hatırlatan Başarır, il seçim kuruluna ve Yüksek Seçim Kurulu'na seslenerek, "Bu milletvekilinin derdi nedir, nasıl bir ilişkisi var belediye ile? 2019'da kazandığımız seçimde baskı yaptırdı, iptal ettirdi. 5 yıl sonra bir kez daha kazandık yine aynı şeyi yaptırdı. Hakimin ceketinin düğmesini koparanlar, o mührü de kopartmıştır. Bugün itirazımızı yapıyoruz. Bir kez daha il seçim kuruluna sesleniyorum, bu hukuksuzluğa bu darbeye ortak olmayın. Artık darbeler ülkemizde postalla olmuyor, bir imzayla halk iradesine darbe yapılıyor" diye konuştu.