CHP'li Ekrem Köse Ataşehir Meclisi'nde istifa kararını duyurdu, bağımsız devam edecek - Son Dakika
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CHP'li Ekrem Köse Ataşehir Meclisi'nde istifa kararını duyurdu, bağımsız devam edecek

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Ataşehir Belediye Meclisi'nde CHP'li Meclis Üyesi Ekrem Köse'nin istifa kararı, Meclis'te okunan açıklamayla duyuruldu. Köse, 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP listesinden seçildiğini, meclis üyeliğine bağımsız devam edeceğini belirtti.

Ataşehir Belediye Meclisi'nde, CHP'li Meclis Üyesi Ekrem Köse'nin partisinden istifa ettiğine yönelik açıklaması okundu.

Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Tülay Uçar başkanlığında belediyenin salonunda yapıldı.

Uçar, Meclis'te bir bilgilendirme yapılacağını belirterek, bunun için divan katibi Seher Gülay'a söz verdi.

Gülay tarafından okunan bilgilendirmede, "Ataşehir Belediye Meclis Başkanlığına, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda CHP listesinden Ataşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildim. Bundan sonraki süreçte siyasi partisi üyeliğimden ayrılarak Ataşehir Belediyesi Meclis Üyeliğime bağımsız olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım. Ekrem Köse." ifadeleri yer aldı.

Gündem dışı konuşmaların da yapıldığı Meclis'te görüşülen maddelerin ilgili komisyonlara sevk edilmesinin ardından toplantı sona erdi.

Kaynak: AA
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