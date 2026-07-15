CHP'li Emir'den Hüseyin Can Güner'in Tutuklanmasına Tepki: Biz Yol Arkadaşımızdan Kuşku Duymuyoruz

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasına ilişkin, "Ankara'da kapanan bir dosyayı, İstanbul'da bir gizli tanıkla diriltip, başsavcı atamasıyla eş zamanlı olarak Ankara'ya taşıyıp tutuklama çıkartmak hukuk değil, yargı mühendisliğidir. Biz yol arkadaşımız Hüseyin Can Güner'den kuşku duymuyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasına tepki gösterdi. Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çankaya Belediye Başkanımız Hüseyin Can Güner, sipariş bir süreç ile tutuklandı. Güner'in hukuki bir süreçle değil, nasıl ince elenip sık dokunmuş bir kurguyla tutuklandığını anlatayım. Kendisine sorulan söz konusu ihale süreci daha önce zaten didik didik edildi. Kamu İhale Kurumu (KİK), Danıştay, İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri ve bilirkişiler dosyayı inceledi. Hiçbir suç, yolsuzluk veya kamu zararı bulunmadı! Tüm bu denetimlerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı net bir karar verdi ve "Kovuşturmaya Yer Yok" dedi. Yani Ankara'da dosya kapandı, konu bitti. Fakat ne hikmetse, Ankara'da kapanan dosya için bir anda İstanbul'da bir gizli tanık peydahlanıverdi! İstanbul Başsavcılığı gizli tanığı dinledi, sonra "Benim yetki alanımda değil" diyerek (yetkisizlik kararıyla) dosyayı ait olduğu yere, Ankara'ya gönderdi. Lütfen buraya dikkat edin! İstanbul'dan Ankara'ya gönderildiği o günlerde İstanbul'daki başsavcıvekili, Ankara'ya başsavcı olarak atandı!"

Yeni Başsavcı koltuğa oturur oturmaz da Ankara'da kapanmış dosya için İstanbul'dan gelen dosya ile operasyon düğmesine basılıyor. Normalde bir belediye başkanını yargılamak için İçişleri Bakanlığından soruşturma izni alınması şarttır. Bu engeli aşmak için dosyaya tüm CHP'li belediyelerde olduğu gibi örgüt kılıfı bulunuyor. Böylece izne gerek kalmadan belediye başkanımız da gözaltına alınıyor. Dosyaya sırf kılıf olsun diye örgüt iddiaları eklenmişti, ama savcılık sorgusu sırasında Çankaya Belediye Başkanımıza bu ağır suçlamalarla ilgili tek bir soru bile sorulmuyor! Çünkü altı tamamen boş. Ankara'da kapanan bir dosyayı, İstanbul'da bir gizli tanıkla diriltip, başsavcı atamasıyla eş zamanlı olarak Ankara'ya taşıyıp tutuklama çıkartmak hukuk değil, yargı mühendisliğidir. Biz yol arkadaşımız Hüseyin Can Güner'den kuşku duymuyoruz!"