CHP'li Genç: Bakanlık Bütçesi Vakıflara Gitmemeli

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ANKARA - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Türkiye'de her yıl yüz binlerce öğrenci barınma sorunu yaşarken, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın vakıflara 2022 yılında 287 milyon lira, 2023 yılında ise 522 milyon lira aktardığını belirterek "Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesini gençliğe değil vakıf ve derneklere saçıyor. Gençliğin bütçesini gençlik için kullanın. Her yıl yüz milyonlarca lira kaynak aktardığınız vakıfların isimlerini kamuoyuyla paylaşın" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, dün TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada; üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarına dikkat çekti. Genç, şunları söyledi:

'Türkiye'de her yıl yüz binlerce öğrenci barınma sorunu yaşıyor'

"Türkiye'de her yıl yüz binlerce öğrenci barınma sorunu yaşamaktadır. İktidarın ekonomi politikaları nedeniyle artan kiralar ve fahiş özel yurt ücretleri nedeniyle çocuklar başlarını sokacak bir yer bulamamaktadır. Devlet yurtlarının yetersizliğini konuşmaya kalksak süremiz yetmez, ben size başka bir şeyden söz edeceğim.

'Bakanlık vakıflara, 2022 yılında 287 milyon lira, 2023 yılında 522 milyon lira aktardı'

Devlet yurtlarının bağlı olduğu Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesini gençliğe değil vakıf ve derneklere saçıyor. Üniversite öğrencilerinin barınma sorununu çözemeyen Bakanlık her yıl vakıflara yüz milyonlarca lira kaynak aktarıyor. 2022 yılında 287 milyon lira, 2023 yılında 522 milyon lira aktarılan bu vakıfların isimleri ise kamuoyuna açıklanmıyor. Buradan Sayın Bakan'a sesleniyorum: Gençliğin bütçesini gençlik için kullanın. Her yıl yüz milyonlarca lira kaynak aktardığınız vakıfların isimlerini kamuoyuyla paylaşın."