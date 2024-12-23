CHP\'li Gökçe Gökçen: "Bugün Kubilay\'ın Katillerini Ananlar, Yarın Yine Parti Logolarını Saklayarak Seçim Çalışması Yapacaklar"

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Cumhuriyet karşıtı gericiler tarafından katledilen şehidimiz Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ı, Bekçi Hasan'ı ve Bekçi Şevki'yi saygıyla anıyorum. Dün Kubilay'ı gözünü kırpmadan şehit edenlerin bu topluma olan nefreti, yalnızca tarih kitaplarında yerini almadı. Bugün hala onu katledenlere sevgi duyanlar, onları örnek alanlar var. Bugün Kubilay'ın katillerini ananlar, yarın yine parti logolarını saklayarak seçim çalışması yapacaklar" dedi.

Gökçe Gökçen, yaptığı yazılı açıklamada, şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ı, Bekçi Hasan'ı ve Bekçi Şevki'yi 94'üncü yılında andı. Gökçen, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet karşıtı gericiler tarafından katledilen şehidimiz Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ı, Bekçi Hasan'ı ve Bekçi Şevki'yi saygıyla anıyorum. Dün Kubilay'ı gözünü kırpmadan şehit edenlerin bu topluma olan nefreti, yalnızca tarih kitaplarında yerini almadı. Bugün hala onu katledenlere sevgi duyanlar, onları örnek alanlar var. Bugün Kubilay'ın katillerini ananlar, yarın yine parti logolarını saklayarak seçim çalışması yapacaklar. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' cümlesini suç sayanlar, gencecik teğmenleri hedef gösterenler hiç inanmadıkları halde Atatürk'ten bahsedecekler. Dün 'iki ayyaş' diye bahsettikleri Atatürk ve İnönü'ye küfür edenler, muhalefeti hedef alırken IŞİD'lileri tahliye etmenin memnuniyetiyle yaşayacaklar. Tarihin doğru yerinde durmak, Cumhuriyet değerlerinin yanında yer almaktır. Biz tarihin doğru yerindeyiz. Kubilay'ı katledenlerin mezarında poz veren utanmazlara inat Atatürk devrimlerini yaşatacak, Cumhuriyet şehitlerimizin anısına yakışır bir gelecek için mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz."