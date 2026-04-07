CHP'li Gökçen: Ara seçim zorunlu
CHP'li Gökçen: Ara seçim zorunlu

07.04.2026 00:59
Gökçen, ara seçimlerin anayasal zorunluluk olduğunu vurguladı ve iktidarın takdirinde olmadığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, ara seçim tartışmalarına ilişkin, "Ara seçim yapıp yapmamak iktidarın takdirinde olan bir konu değildir. Anayasa'nın 78. maddesi ara seçimleri düzenler." dedi.

Gökçen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki boş milletvekillikleri üzerinden yürütülen ara seçim tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Ara seçim kararının iktidarın inisiyatifinde olmadığını vurgulayan Gökçen, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 78. maddesine dikkat çekti. Gökçen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ara seçim yapıp yapmamak iktidarın takdirinde olan bir konu değildir. Anayasa'nın 78. maddesi ara seçimleri düzenler. Madde şu şekilde:"

'Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde, ara seçime gidilir. Ara seçim, her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Ancak, boşalan üyeliklerin sayısı, üye tamsayısının yüzde beşini bulduğu hallerde, ara seçimlerinin üç ay içinde yapılmasına karar verilir. Genel seçimlere bir yıl kala, ara seçimi yapılamaz.'

Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 7. maddesinde de aynı düzenleme yer alır. Düzenleme çok açık. Ara seçimin yapılması için üyeliklerde boşalma olması yeterlidir. Tüm hukukçuların da bildiği gibi, 'ara seçime gidilir' ifadesi bu konuda bir takdir yetkisi değil, emredici bir hüküm yani zorunluluk olduğunu göstermektedir.

Bazı medya organlarında tartışılan yüzde 5'i bulma şartı, 'Ancak…' diye başlayan cümlede belirtildiğine göre, bir önceki cümleyle ilgilidir. Bir önceki cümlede 'genel seçimden otuz ay geçmedikçe' ifadesi yer alıyor. Dolayısıyla burada önce bir kural, hemen ardından o kuralın istisnası düzenlenmiştir. 2023 seçimlerinden itibaren otuz aylık bir süre geçtiğine göre, bugünkü durum fıkranın ilk cümlesiyle ilgilidir. Yani 'Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde, ara seçime gidilir.'

Bu kural geçmişte de bu şekilde uygulandı. TBMM'de 8 üyelik boşalmış olup, bunlardan biri daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından yok hükmünde olduğu tespit edilmiş olan Hatay milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkindir. Hukuka uygun olan Can Atalay'ın milletvekilliği kaydının daha fazla geciktirilmeden yapılmasıdır. Geri kalan koltuklar için ara seçim yapılması, anayasanın ve mevzuatın gereğidir."

Kaynak: ANKA

Gökçen, Güncel, Son Dakika

