(ANKARA) - CHP Parti Meclisi Üyesi Akif Hamzaçebi, CHP'nin kongre ve kurultay takviminin yeniden değiştirilmesine tepki göstererek kurultay tarihinin belirsiz bırakılmaması gerektiğini belirtti. Mutlak butlan kararının toplumsal meşruiyetinin bulunmadığını belirten Hamzaçebi, mevcut yönetimin olası bir erken seçimde milletvekili aday listeleri ve cumhurbaşkanı adayını belirlemesi tehlikesine dikkat çekti. Hamzaçebi, "Mahalle delegeliklerinden başlayarak örgütün önüne sandık konulmalı" çağrısında bulundu.

CHP Parti Meclisi Üyesi Akif Hamzaçebi, partisinin kongre ve kurultay takviminde yapılan değişikliğe ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Hamzaçebi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"'MUTLAK BUTLAN' KARARININ TOPLUMSAL MEŞRUİYETİ YOKTUR"

"CHP kongre takvimi kesinleştirilerek kongreler ve kurultay süratle yapılmalıdır. CHP'de kongre ve kurultay takvimi yine değiştirildi. Daha doğru bir ifadeyle kurultayın ne zaman yapılacağı belirsizliğe mahkum edildi. 17 Kasım 2026 tarihli son genelgeyle kongre- kurultay takvimi tamamen değiştirilerek il kongrelerinin sona erme tarihi 2 Mayıs 2027 olarak belirlendi. Kurultay tarihi ise henüz belli değil. Oysa mahkeme kararıyla gelen bir yönetimin önündeki ilk önemli görev kongre ve kurultay takvimini kesinleştirerek Partiyi kurultaya götürmek olmalıdır. Bu görüşümün gerekçesi şudur: CHP 'Mutlak Butlan' kararının seçmende yarattığı tepkinin psikolojik baskısı altındadır. Mutlak Butlan kararının dayandığı kanun maddeleri, emsal YSK kararları var elbette. Karar bunlarla savunulabilir, savunuluyor da…Ancak bunlar yetmiyor. Zira toplum ezici bir çoğunlukla bu kararı kabul etmemiştir. Kısaca 'mutlak butlan' kararının toplumsal meşruiyeti yoktur.

Toplumsal meşruiyeti olmayan bir karara dayanılarak sadece 'arınma' söylemi ile yetinerek yol yürümenin, toplumda taban bulmanın imkanı yoktur. Bunu aşmanın birinci adımı kongreler sürecini tamamlayarak Partiyi bir an önce Kurultaya götürmektir. Eğer TBMM kararıyla seçimler öne alınarak 2027 yılı içinde bir genel seçim yapılacak olursa; bu takvime göre kurultayın yapılmaması ve mahkemenin tedbir kararıyla görevde olan mevcut yönetimin milletvekili aday listeleri ile Cumhurbaşkanı adayını belirlemesi ihtimali güç kazanacaktır. Böyle bir halin millet tarafından kabul edilmesi mümkün değildir. Ne yazık ki CHP'yi böyle bir tehlike beklemektedir. Mutlak Butlan davası ile ilgili olarak henüz Yargıtay'ın karar vermemiş olması kongre-kurultay sürecinin başlatılmasına engel değildir. Zira feragat dilekçeleri vardır. Feragat dilekçesi vermemiş olan bir kişinin dava açma ehliyetinin olmaması nedeniyle talebini de ilk derece mahkemesi reddetmişti. Ayrıca Yargıtay'ın farklı bir karar verecek olması halinde takvim ona göre revize edilir.

Anketlerde kararsız veya sandığa gitmeyeceğim diyen seçmenlerin oranı yüzde 33'e ulaşmış hatta bazılarında aşmış durumda. Tarihsel olarak çok yüksek olan bu oranın anlamı; seçmenin 1/3'lük kesiminin hiçbir siyasi partiyi veya lideri çare olarak görmediğidir. Biz bunu CHP'de gerçekleştirmek zorundayız. Bu nedenle mahalle delegeliklerinden başlayarak örgütün önüne sandık konulmalı ve CHP "güvenli liman" olan kurultayda seçeceği genel başkanı ve kadroları ile milletin önüne yepyeni bir enerjiyle çıkmalıdır. Aksi bir tutum dünyada otoriterizim kaybederken Türkiye'de onun bir dönem daha kazanmasına yol açacaktır."