CHP'li İlgezdi: Emekli İkramiyeleri Eridi

26.02.2026 10:44
Gamze Akkuş İlgezdi, emekli ikramiyelerinin enflasyon karşısında eridiğini ve alım gücünün düştüğünü belirtti.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin enflasyon karşısında eridiğini belirterek, "İktidarın ekonomi politikaları sonucu bayramlarda torunlarına harçlık veremeyen emeklimizin tek derdi açlık oldu. Emekli ikramiyesi 2018-2020 yılları arasında bin lira, 2021 ve 2022'de bin 100 lira, 2023'te 2 bin lira, 2024'te 3 bin lira, 2025'te ise 4 bin lira olmuştu. İlk ikramiyesiyle 330 kilogram toz şeker alabilen emeklilerimiz, geçen sene anca 76 kilogram toz şeker alabildi" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin açıklama yaptı.

"Emekli dört gözle ikramiyenin artırılmasını beklerken, iktidarın cüzi artış yapacağı bilgileri kamuoyuna yansıdı"

İlgezdi, 2018 yılında emekli bayram ikramiyesiyle 330 kilogram toz şeker satın alınabilirken bu rakamın 2025 yılı ikramiye tutarıyla 76 kilogram olduğunu, bu durumun emeklinin alım gücündeki düşüşü ortaya koyduğunu belirtti. Emekli bayram ikramiyelerini yıllara göre karşılaştıran İlgezdi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İkramiyelere 2021'den 2025'e TÜFE oranında zam gelseydi emeklinin eline bugün 7 bin 100 lira geçecekti. İktidarın ekonomi politikaları sonucu bayramlarda torunlarına harçlık veremeyen emeklimizin tek derdi açlık oldu. Ülkemizde yaşanan gıda krizinde emeklilerimiz dört gözle bayram ikramiyesine gelecek zammı bekliyor. Emekli ikramiyesi 2018-2020 yılları arasında bin lira, 2021 ve 2022'de bin 100 lira, 2023'te 2 bin lira, 2024'te 3 bin lira, 2025'te ise 4 bin lira olmuştu. İlk ikramiyesiyle 330 kilogram toz şeker alabilen emeklilerimiz, geçen sene anca 76 kilogram toz şeker alabildi. Emekli dört gözle ikramiyenin artırılmasını beklerken, iktidarın geçen senelerdeki gibi cüzi artış yapacağı bilgileri kamuoyuna yansıdı. Emeklimizi 20 bin liraya mahkum eden AKP'nin bayram ikramiyesi artış oranını hep birlikte göreceğiz."

"Emekli ikramiyesine açlık sınırındaki artış oranında zam yapılsaydı 11 bin 620 olacaktı"

İlgezdi, TÜİK verilerinin de "hayat pahalılığını ve vatandaşın mutfağındaki fiyat artışlarını" gizleyemediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"TÜİK'e göre, ortalama fiyatlar Eylül 2021'den beri yüzde 545 arttı. Emekli ikramiyesi 2021'de bin 100 liraydı. TÜFE'ye göre ikramiyede bir artış olsaydı 7 bin 100 lira olması gerekiyordu. Yılda 2 ikramiyeden emeklimizin cebine 12 bin lira eksik girdi. Aynı dönemde açlık sınırındaki artış ise yüzde 956'yı. Emekli ikramiyesine açlık sınırındaki artış oranında zam yapılsaydı 11 bin 620 olacaktı. Bunlar rakam değil emeklimizin açlığa mahkum edildiğinin kanıtı."

Kaynak: ANKA

Gamze Akkuş İlgezdi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

