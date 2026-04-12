CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat: "İstanbul Finans Merkezi, Yeraltı Para Hareketinin Emrine mi Verilecek?"

12.04.2026 11:54  Güncelleme: 12:35
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) yasa dışı para hareketlerine hizmet edeceğini iddia etti. Karabat, İFM'ye yapılan yatırımların sonuçsuz kaldığını ve yabancı yatırımcıların gelmeyeceğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) "yasa dışı para" için pazarlandığını savunarak, "İran'da başlayan savaşın Dubai'ye sıçraması ile oradaki sermayenin bir kısmı farklı bölgelere gitmeye başladı. Erdoğan da bunların İstanbul Finans Merkezi'ne gelebileceğini açıkladı. 2023'te açılan İFM'de ağırlıklı olarak kamu kurumları yer alıyor. Ankara'dan kamu bankaları, Merkez Bankası vs. buraya taşındı. Milyarlarca liralık masraf yapıldı. Ataşehir'e lüks binalar yapınca dünyadan para yağacağı izlenimi verildi. Ama İFM'ye doğrudan yatırım için para gelmedi, AKP olduğu sürece de gelmeyecek" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, İstanbul Finans Merkezi'ne (İFM) ilişkin sosyal medya hesabından bir dizi paylaşım yaptı. Karabat'ın "İstanbul Finans Merkezi, yeraltı para hareketinin emrine mi verilecek?" başlıklı paylaşımı şöyle:

"İnşaat rantı yaratmaktan başka bir işe yaramayan İstanbul'daki Finans Merkezi'ni (İFM) bu defa yasa dışı para için pazarlıyorlar. Ayrıntılara tek tek bakalım. İran'da başlayan savaşın Dubai'ye sıçraması ile oradaki sermayenin bir kısmı farklı bölgelere gitmeye başladı. Erdoğan da bunların İstanbul Finans Merkezi'ne gelebileceğini açıkladı. 2023'te açılan İFM'de ağırlıklı olarak kamu kurumları yer alıyor. Ankara'dan kamu bankaları, Merkez Bankası vs. buraya taşındı. Milyarlarca liralık masraf yapıldı. Ataşehir'e lüks binalar yapınca dünyadan para yağacağı izlenimi verildi. Ama İFM'ye doğrudan yatırım için para gelmedi, AKP olduğu sürece de gelmeyecek. İFM'de bazı yabancı finans kuruluşlarının ofisleri de bulunuyor."

"İFM, bulunduğu Ataşehir'de trafikten başka bir etki yaratmadı"

Bunlar borsa gibi yerlerde rutin işlemleri yönetmek için çalışmalarını sürdürüyor. İFM'nin, Singapur, Londra, Dubai gibi esas finans merkezlerine rakip olacağı söylendi. Ama İFM, bulunduğu Ataşehir'de trafikten başka bir etki yaratmadı.

Küresel sermaye lüks bina yerine, sürdürülebilirlik, güven, hukuk ve düzen gibi kavramlara bakar. Bir gecede iptal edilen diplomalar, seçme ve seçilme hakkının gasbedilmesiyle çökülen belediyeler, kayyumlar, eşe dosta ihaleler, keyfi tutuklamalar, yapışkan enflasyon gibi sorunlar olduğu sürece yabancı yatırımcı gelmez. Dubai aynı zamanda yeraltı ekonomisi için önemli bir nokta. Yaptırımlardan kaçan fonlar için, kayıt dışı servetlerin park edildiği bir merkez. Erdoğan da bunları çekmek istiyor. Yoksa, İran savaşı öncesinde carry-trade dışında yabancı yatırımcı çekemeyen İFM, savaş sonrası belirsizliklerin arttığı bir dönemde nasıl doğrudan yatırımları çekebilsin?

"AKP, dünyanın ilk alışveriş merkezi olan 565 yaşındaki Kapalıçarşı'nın adını kirletecek işlere göz yummuştur"

AKP, dünyanın ilk alışveriş merkezi olan 565 yaşındaki Kapalıçarşı'nın adını kirletecek işlere göz yummuştur. Şimdi aynı işi İFM üzerinden yapmak istiyorlar. Çünkü Dubai'de on milyarlarca dolarlık altın akışı, gayrimenkule park etmiş yüz milyarlarca dolarlık kayıt dışı para var. Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye, benzer dönemlerde gri listeye girip çıkmışlardı. Birbirini bu noktada çok iyi bilen iki ülkeden söz ediyoruz. Bu nedenle AKP, Dubai'deki paraya talip oldu. Daha pos cihazı tefeciliğinin hesabı tam sorulamamışken, AKP'nin bu işlere girişmesi, tam bir gözü dönmüşlüğün işaretidir. Gün gelir, hepsinin hesabı tek tek yargı önünde sorulur, kimsenin kuşkusu olmasın!"

Kaynak: ANKA

