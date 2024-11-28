CHP'li Öztürk'ten Gıda Fiyatları İçin Araştırma Önergesi - Son Dakika
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CHP'li Öztürk'ten Gıda Fiyatları İçin Araştırma Önergesi

CHP\'li Öztürk\'ten Gıda Fiyatları İçin Araştırma Önergesi

Hasan Öztürk, gıda fiyatlarındaki artışlar ve gramaj hileleri için Meclis araştırması önerdi.

28.11.2024 11:41
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(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, gıda sektöründe fahiş fiyat artışları ve bu artışların yanıltıcı gramaj hileleri ile nasıl gizlendiğinin analiz edilmesi, daha şeffaf bir fiyatlandırma ve çözüm önerilerinin ortaya konulması için Meclis araştırma önergesi verdi.

Öztürk, TBMM Başkanlığı'na sunduğu araştırma önergesinde, gıda fiyatlarında yaşanan fahiş artışın, hem vatandaşın sağlıklı gıdaya ulaşmasını zorlaştırdığını hem de çoğu ürünün satılamayarak market raflarında çürümesine neden olduğunu belirtti. Öztürk, "Gıda fiyatlarında yaşanan fahiş artışın sonucunda, 'gramaj hilesi' olarak bilinen uygulamalar da giderek artmaktadır. Gıda ürünlerinin ambalajları aynı kalırken içerik miktarları düşürülmekte, bu da vatandaşların farkında olmadan daha az ürün için daha fazla ödeme yapmasına neden olmaktadır. Bu durum; halkın alım gücünü ciddi şekilde etkileyerek gizli bir enflasyona yol açmakta, tüketicinin yanıltılmasına ve haksız kazanç elde edilmesine sebebiyet vermekte, özellikle dar gelirli ailelerin gıda erişimini daha da zorlaştırmaktadır" dedi.

Öztürk, gıda sektöründe fahiş fiyat artışlarının ortaya konulması, fiyat artışlarının yanıltıcı gramaj oyunları ile nasıl gizlendiğinin analiz edilmesi, tüketici haklarının korunması için denetim eksikliklerinin ve çözüm yollarının belirlenmesi, gramaj hilesi yapan şirketlerin isimlerini kamuoyuna açıklayarak caydırıcılık sağlanması, daha şeffaf bir fiyatlandırma ve ürün bilgilendirme politikası için gerekli düzenlemelerin ortaya konulması için Meclis araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Hasan Öztürk, Politika, Ekonomi, Güncel, Bursa, Son Dakika

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