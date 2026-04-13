CHP'li Pala, 55 Taşınmazın Özelleştirilmesine Karşı Danıştay'da Dava Açtı

CHP Sağlık Politika Kurulu Başkanı ve Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, 27 ildeki 55 taşınmazın özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali için Danıştay'da dava açtı. Pala, 17 Mart'ta Resmi Gazete'de yayınlanan karara karşı hem yürütmenin durdurulmasını hem de iptal istediğini belirtti. Kararda, bu taşınmazların satışından elde edilecek gelirin sağlık yatırımlarında kullanılacağı duyurulmuştu.

Pala, daha önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e soru önergesi verdiğini, ancak yanıt alamadığını ifade etti. Taşınmazların büyük çoğunluğunun sağlık alanında olduğunu, üzerlerinde aile sağlığı merkezleri, hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarının bulunduğunu vurguladı. Örnek olarak Adıyaman, Aydın-Çine ve Aydın-Efeler'deki yerleri gösterdi. İstanbul-Kadıköy'deki taşınmazın ise tarihi köşkler içerdiğini ve korunması gereken kültür varlığı olduğunu belirtti.

Pala, bu satışların mirasyedi mantığıyla yapıldığını ve sağlık yatırımı iddiasının gerçekçi olmadığını savundu. Sağlık Bakanlığı bütçesinin şehir hastanelerine aktarılan kısmının, bu taşınmazların satış bedelinden daha yüksek olduğunu öne sürdü. Bursa'da dört taşınmazın daha önce sağlık alanı olarak duyurulduğunu, hatta birinde devlet hastanesi yapılacağının açıklandığını hatırlattı. Pala, bu nedenle satışa karşı çıktıklarını ve Danıştay'da dava açtıklarını, benzer davaların diğer illerde de açılacağını söyledi.