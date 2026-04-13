CHP'li Pala, 55 Taşınmazın Özelleştirilmesine Karşı Danıştay'da Dava Açtı

13.04.2026 20:00
CHP Sağlık Politika Kurulu Başkanı Kayıhan Pala, 27 ildeki 55 taşınmazın özelleştirilmesine karşı Danıştay'da dava açtı. Taşınmazların sağlık alanında kullanılmak üzere olması gerektiğini savunan Pala, iptal ve yürütmenin durdurulmasını talep etti.

CHP Sağlık Politika Kurulu Başkanı ve Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, 27 ildeki 55 taşınmazın özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali için Danıştay'da dava açtı. Pala, 17 Mart'ta Resmi Gazete'de yayınlanan karara karşı hem yürütmenin durdurulmasını hem de iptal istediğini belirtti. Kararda, bu taşınmazların satışından elde edilecek gelirin sağlık yatırımlarında kullanılacağı duyurulmuştu.

Pala, daha önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e soru önergesi verdiğini, ancak yanıt alamadığını ifade etti. Taşınmazların büyük çoğunluğunun sağlık alanında olduğunu, üzerlerinde aile sağlığı merkezleri, hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarının bulunduğunu vurguladı. Örnek olarak Adıyaman, Aydın-Çine ve Aydın-Efeler'deki yerleri gösterdi. İstanbul-Kadıköy'deki taşınmazın ise tarihi köşkler içerdiğini ve korunması gereken kültür varlığı olduğunu belirtti.

Pala, bu satışların mirasyedi mantığıyla yapıldığını ve sağlık yatırımı iddiasının gerçekçi olmadığını savundu. Sağlık Bakanlığı bütçesinin şehir hastanelerine aktarılan kısmının, bu taşınmazların satış bedelinden daha yüksek olduğunu öne sürdü. Bursa'da dört taşınmazın daha önce sağlık alanı olarak duyurulduğunu, hatta birinde devlet hastanesi yapılacağının açıklandığını hatırlattı. Pala, bu nedenle satışa karşı çıktıklarını ve Danıştay'da dava açtıklarını, benzer davaların diğer illerde de açılacağını söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Kayıhan Pala, Politika, Danıştay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’da Kutlu Doğum Haftası etkinliği yapıldı Batman'da Kutlu Doğum Haftası etkinliği yapıldı
Husilerden ABD ve İsrail’e tehdit: İran’a yeniden saldırırsanız artan askeri operasyonlarla karşılık veririz Husilerden ABD ve İsrail'e tehdit: İran'a yeniden saldırırsanız artan askeri operasyonlarla karşılık veririz
Diyarbakır’da başsız ceset bulundu Diyarbakır'da başsız ceset bulundu
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den “Dünya Barış Konseyi“ önerisi MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Dünya Barış Konseyi" önerisi
Malatya’da maden işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Malatya'da maden işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Trump “Hürmüz’e gemi gönderecekler“ dedi, İngiltere yalanladı Trump "Hürmüz'e gemi gönderecekler" dedi, İngiltere yalanladı

20:03
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
19:50
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak
19:30
16 yaşındaki çocuk demir sopalarla darbedildi
16 yaşındaki çocuk demir sopalarla darbedildi
19:22
Erzincan’da 4 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem
19:15
İspanya Başbakanı Sanchez’in eşinin başı dertte Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinin başı dertte! Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı
18:07
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
