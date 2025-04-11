CHP'li Sarıbal'dan Cezaevindeki Gençlere Destek - Son Dakika
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CHP'li Sarıbal'dan Cezaevindeki Gençlere Destek

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Orhan Sarıbal, Bursa Cezaevindeki gençlerin haklarını savundu, astım krizindeki tacizi açıkladı.

11.04.2025 15:50
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(ANKARA) - Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan 13 gençle görüşen CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "astım krizi geçiren bir öğrencinin hastaneye sevki sırasında ambulans içinde ve hastanede sözlü tacize ve psikolojik şiddete maruz kaldığını" söyledi. Sarıbal, "Çocuklarımıza bunu yapan Türkiye Cumhuriyeti askeri olamaz" diyerek, Bursa Garnizon Komutanlığı'nı göreve çağırdı.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan gençlerle görüştü. Sarıbal, tutukluların isimlerini tek tek paylaşarak, gençlerin haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulduğunu ifade etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Sarıbal, " Ahmet Keskin, Güven Balkaş, Aydın Yiğit, Enes Cansev, Muhammed Emin İşlek, Nuri Güven, Recep Uzundağ, Yusuf Özkan, Umut Ulaş, Muratcan Kars, Berkay Acarer, Samet Uçan, Fırat Akbal olmak üzere 13 genç arkadaşımız, Yenişehir'deki Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ise 3 genç arkadaşımız Hilalnur Güneysu, Vuslat Su Yiğit, Deniz Önen şu anda haksız şekilde tutsak. Bu hukuki değil, siyasi bir karardır" dedi.

26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görev yapan hakimin tarafsızlık ilkesine aykırı davrandığını savunan Sarıbal, "Açıkça üstünlerin hukukuna göre hareket ediliyor. Bu çocukların özgürlüğünü kısıtlayan anlayışı kabul etmiyoruz. Öğrencilerin sınavlara hazırlandığı, hayatlarını kurmaya çalıştığı bir dönemde bu tutukluluk kabul edilemez. Bu karar, adaletin değil, baskının ürünüdür" diye konuştu. Sarıbal, gençlerin tutukluluk halinin derhal sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, nöbetçi ağır ceza mahkemesine de çağrıda bulundu.

Sarıbal, astım krizi geçiren bir gencin hastaneye sevki sırasında ambulans içinde sözlü tacize ve psikolojik şiddete maruz kaldığını ifade ederek,  "Ambulansa giren bir asker, kriz geçiren çocuğa sözlü hakaretlerde bulunmuş, tehdit etmiş. 'Hele bir sonuçlar çıksın, sana ne yapacağımı göreceksin' diyen bu kişi, Türkiye Cumhuriyeti askeri olamaz. Bu gençler bizim evlatlarımız. Kimse onları korkutamaz. Bu tavır, ne ahlaka ne de devlete yakışır" dedi. Orhan Sarıbal, olayın araştırılması ve sorumlular hakkında işlem yapılması için Bursa Garnizon Komutanlığı'nı göreve çağırdı.

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Kaynak: ANKA

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