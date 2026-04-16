CHP'li Şaroğlu'ndan Gülistan Doku Açıklaması
CHP'li Şaroğlu'ndan Gülistan Doku Açıklaması

16.04.2026 16:32
Polat Şaroğlu, Tunceli'de Gülistan Doku soruşturmasını takip etti, kamu gücünü kullananları hedef aldı.

Haber: Caner Aktan/ Kamera: Mehmet Mucahit Ceylan

(TUNCELİ) - CHP Parti Meclisi Üyesi Polat Şaroğlu, Gülistan Doku soruşturması kapsamında Tunceli Adliyesi'ne gelerek aileyi ziyaret etti. Burada bir açıklama yapan Şaroğlu, "Kamu gücünü kullanan ve kullandıran kişiler hakkında da işlem yapılmalı, görevden uzaklaştırılarak adil bir yargılama süreci sağlanmalıdır" dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Polat Şaroğlu, Gülistan Doku soruşturmasını takip etmek için Tunceli Adliyesi'ne geldi. Doku'nun adliyede bulunan ailesini  ziyaret eden Şaroğlu, sonrasında yaptığı açıklamada, ilk günden itibaren süreci takip ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Olayın yaşandığı dönemde milletvekiliydim. İlk günden bu yana adliye ve emniyet nezdinde süreci yakından izledik, heyetler halinde bölgeye gelerek incelemelerde bulunduk. Bildiğiniz gibi soruşturma ilk süreçte 'intihar' iddiası üzerinden şekillenmişti. Yıllarca kamuoyunun bu şekilde oyalandığını gördük. Ancak bugün gelinen noktada, kamu gücünü kullanan bazı kişilerin suçu örtbas ettiğine dair ciddi iddialar ortaya çıkmıştır. Göreve yeni başlayan Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun dosya üzerinde durmasıyla her şey gün yüzüne çıkmaya başladı. Dosyada önemli bir aşamaya gelindiğini görüyoruz. Ancak yalnızca olaya karışan kişiler değil, bu süreci yönlendiren ve kamu gücünü kullandıranların da ortaya çıkarılması gerekiyor. Dönemin yetkililerinin de soruşturulması gerekiyor. Bu kamu gücü kullanan ve kullandıran kişiler hakkında da işlem yapılmalı, görevden uzaklaştırılarak adil bir yargılama süreci sağlanmalıdır. Bu dosya birkaç kişiyle sınırlı tutulmamalı, kim sorumluysa ortaya çıkarılmalıdır."

Kaynak: ANKA

