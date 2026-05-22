CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Adana İl Başkanı Tanburoğlu:  Chp, Bu Karanlığı Dağıtacak Kadrolara Sahiptir

(ANKARA) - CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, partinin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin istinaf kararına tepki göstererek, "Cumhuriyet Halk Partisi, baba ocağına sahip çıkan ve bu kıskacı söküp atacak, bu karanlığı dağıtacak kadrolara sahiptir. Her bir kadrosu da Mustafa Kemal'in ruhuna sahiptir" dedi.
CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, partinin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesine tepki gösterdi. Tanburoğlu, il binasında yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"Bugün tarihi bir geceyi yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün iktidar yolunda yargı yoluyla Cumhur İttifakı'nın siyasi amaçları ve emelleri doğrultusunda yolundan döneceğini zanneden herhangi bir duyguya kapılmamanızı öncelikle söylemek istiyorum. Hiç kimse moralini bozmamalı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarıyla, örgütüyle yanımdaki ilçe başkanların ve yanımda olmayan şu an parti binasını açmış partilerini ağırlayan, baba ocağına sahip çıkan ve bu kıskacı söküp atacak, bu karanlığı dağıtacak kadrolara sahiptir. Her bir kadrosu da Mustafa Kemal'in ruhuna sahiptir."
Konu çok açık ve net ortada. Biz emin adımlarla adım adım Türkiye'nin birinci partisi olarak iktidarın el değiştireceği bir sürecin içerisinde tarihi roller oynuyoruz. Bugün burada bulunduğunuzu ömrünüz boyunca unutmayacaksınız. Bu gecenin nasıl tarihi bir gece olduğunu ileride iktidarı aldığımız gece ve sonraki günlerde arkadaşlarınıza, çocuklarınıza, torunlarınıza aktaracaksınız. Bu tarihi günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelen herhangi bir saldırıya karşı bu örgütün dimdik ayakta, kenetlenmiş bir şekilde yoluna devam edeceğini bir kere daha buradan haykırmak isterim.
