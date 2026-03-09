İbb Davası Başlıyor... Sezgin Tanrıkulu: "Bu Dava Ceza Mahkemesi Hukuki İlkelerine Uygun Olarak Açılmış Bir Dava Değil, Siyasi Davadır" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İbb Davası Başlıyor... Sezgin Tanrıkulu: "Bu Dava Ceza Mahkemesi Hukuki İlkelerine Uygun Olarak Açılmış Bir Dava Değil, Siyasi Davadır"

09.03.2026 10:52  Güncelleme: 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, İBB davasının siyasi bir dava olduğunu ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gündemine göre başlatıldığını ifade etti. Tanrıkulu, Erdoğan'ın seçimleri kendi lehine nasıl etkilediğini açıkladı.

Haber: Oktay YILDIRIM/ Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) -CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, İBB davasının duruşması öncesinde, "Erdoğan, hem 'seçim olsun' diyor hem 'o sandıktan çıkayım' hem de 'ama hep ben kazanayım' diyor. Dolayısıyla onu bu koşullar içerisinde değiştirebilecek tek siyasal güç CHP. Bu dava ceza mahkemesi hukuki ilkelerine uygun olarak açılmış bir dava değil, siyasi davadır. O siyasi davanın amacı da önümüzdeki seçimlerdir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Ekrem İmamoğlu'nun da sanıkları arasında bulunduğu İBB davasının duruşması öncesinde Silivri'deki Marmara Cezaevi önünde ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Bu dava siyasi bir davadır. Bu dava Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Erdoğan'ın siyasal ihtiyaçlarına ve gündemine göre başlatılmıştır ve sürdürülmektedir. Nedir o gündem? Sayın Erdoğan 2017 anayasa değişikliğinden sonra rejimi değiştirdi. Rejim demokrasiden, hukuk devletinden uzaklaştı ve otokrasi olarak adlandırılan bir rejim Türkiye'de inşa edildi. Bu rejimin tek meşru kaynağı seçimler. Erdoğan, hem 'seçim olsun' diyor hem 'o sandıktan çıkayım' hem de 'ama hep ben kazanayım' diyor. Dolayısıyla onu bu koşullar içerisinde değiştirebilecek tek siyasal güç CHP. 31 Mart'ta bu gerçek ortaya çıktıktan sonra CHP'ye karşı kurumsal bir kuşatma başladı ve davalar açıldı. Kurultay davası, kayyum davası, kongre davası, ceza davaları ve onlar sürüyor, bitirilmedi."

"Erdoğan hem cumhurbaşkanı adaylığında kendi rakibini kendisi belirlemek istiyor"

İkinci olarak da soruşturma başlatıldı ve en önemli siyasal aktör Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu gözaltına alındı. Diploması iptal edildi ve tutuklandı. Amaç ne? Sayın İmamoğlu'nu siyasetin dışına itmek. Aday olma koşullarından uzaklaştırmak, zayıflatmak ve CHP'yi bu kuşatmayla da uğraştırmak. Erdoğan hem cumhurbaşkanı adaylığında kendi rakibini kendisi belirlemek istiyor. İkinci olarak da muhtemel yarışacağı ve onu değiştirecek olan CHP'nin yönetiminin de kendisi belirlemek istiyor. Henüz onlar sonuçlanmadı ama amaçlar bunlardı. O nedenle yargı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gündemine teslim olarak ve o gündeme uygun soruşturmalar ve davalar başlattı.

Sadece bu dava değil. İçeride daha belediye başkanlarımız var, davaları açılmadı. Beyoğlu, Büyükçekmece, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlarımızla ilgili olarak daha iddianame bile yazılmadı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız daha yeni tahliye oldu. Seyhan, Ceyhan Belediye Başkanlarımız, Beşiktaş Belediye Başkanımız, Avcılar Belediye Başkanımız daha hapisteler. Birçok siyasi aktörümüz bu şekilde kuşatıldı ve maalesef hapsedildi. Bir kez daha ifade ediyorum. Bu dava ceza mahkemesi hukuki ilkelerine uygun olarak açılmış bir dava değil. Bir siyasi davadır. O siyasi davanın amacı da önümüzdeki seçimlerdir."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb Davası Başlıyor... Sezgin Tanrıkulu: 'Bu Dava Ceza Mahkemesi Hukuki İlkelerine Uygun Olarak Açılmış Bir Dava Değil, Siyasi Davadır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Gol de yemiyorlar, puan da kaybetmiyorlar Rizespor’dan üst üste 3. galibiyet Gol de yemiyorlar, puan da kaybetmiyorlar! Rizespor'dan üst üste 3. galibiyet
Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı
Fatih Karagümrük’ü de yenemedi Burak Yılmaz için çanlar çalıyor Fatih Karagümrük'ü de yenemedi! Burak Yılmaz için çanlar çalıyor
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti

11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
11:07
Trump’ı yalanlayan görüntü İşte ABD’nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
11:06
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
11:02
İran’ın yeni liderine Çin’den ilk yorum Resti çektiler
İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler
10:25
Orta Doğu’da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Orta Doğu'da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 12:01:31. #7.13#
SON DAKİKA: İbb Davası Başlıyor... Sezgin Tanrıkulu: "Bu Dava Ceza Mahkemesi Hukuki İlkelerine Uygun Olarak Açılmış Bir Dava Değil, Siyasi Davadır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.