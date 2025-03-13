CHP'li Türeli: Bayram İkramiyesi Yetersiz! - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Türeli: Bayram İkramiyesi Yetersiz!

CHP'li Türeli, emekli bayram ikramiyesinin artışını eleştirerek, ekonomik kriz ve gelir eşitsizliğine dikkat çekti.

13.03.2025 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, "Bayram ikramiyesinin her bayram artıp artmayacağını konuşuyoruz, böyle bir şey olur mu? Bu mali haklar rejiminin bir parçası olduysa ona göre enflasyon kadar, asgari ücret kadar artacak denilir. Bayram ikramiyesi her seferinde buraya geliyor ve görüşülüyor. 3 bin liradan 4 bin liraya çıkan bir bayram ikramiyesinin hiçbir anlamı yok. Türkiye belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük bölüşüm şokunu yaşıyor" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, komisyonda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Yine bir torba kanunla karşı karşıyayız. Torba kanun sistematiği doğru bir sistematik değil bunu defalarca söyledik. Kanunların kendi içinde bütünlüğü yok. Her maddenin kendi gerekçesi var ama bunun kanunla uyumu gibi hususlar burada görüşülmüyor. Bu Meclis sistematiğinin artık değişmesi lazım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ucube bir sistem olduğunu gösteren bir şey. Bayram ikramiyesini bu kanun teklifini getirenler mi belirledi? Hayır Cumhurbaşkanı belirledi. Eskiden olsaydı bu, tasarı olarak gelecekti. Tasarı ve teklifin bir farkı vardı, şimdi her şeyi Cumhurbaşkanı belirliyor, milletvekilleri getiriyor. Şeklen uygun olsun diye, o da. Böyle ucube bir sistem olmaz.

"Bayram ikramiyesinin hiçbir anlamı yok, çok düşük bir rakam"

Bayram ikramiyesinin her bayram artıp artmayacağını konuşuyoruz, böyle bir şey olur mu? Bu mali haklar rejiminin bir parçası olduysa ona göre enflasyon kadar, asgari ücret kadar artacak denilir. Bayram ikramiyesi her seferinde buraya geliyor ve görüşülüyor. 3 bin liradan 4 bin liraya çıkan bir bayram ikramiyesinin hiçbir anlamı yok, çok düşük bir rakam. 'Eskiden bayram ikramiyesi yoktu, vermeyebilirdik ama veriyoruz işte' diye mi düşünüyorsunuz? Türkiye belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük bölüşüm şokunu yaşıyor. Bugün var olan krizin ekonomiye ilişkin bütün göstergelerini görüyoruz ama özellikle bölüşüme baktığımızda gelir dağılımındaki dengesizliğin artmasına, yoksulluğun artmasına baktığımızda çok daha açık ve net görüyoruz. Günlerce insanlar artacak mı diye elleri yüreklerinde bekliyorlar. Nedir bu bin lira? Neyi çözüyoruz burada? Biz buna yetersiz diyeceğiz, siz de 'hayır' diyeceksiniz. Karar verilmiş.

"Bu işlerin hepsinin belli bir ciddiyetle yapılmasına ihtiyaç var"

Bir diğer konu; Cumhurbaşkanı doğum yardımında yasama yetkisi kullanıyor. Kullanamaz. Bu konuda neden ısrar edildiğini anlayamıyorum. Bunlar Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor ve oradan dönüyor. Burada kapsam açısından baktığımızda kaç çocuk için ne kadar yardım verilecek, hepsini Cumhurbaşkanı belirliyor. Daha önceden devam eden bir doğum yardımı var. Bir teşvik gerekiyorsa bunlar düzenlenir ve uygun bir rakam belirlenerek artırılır. Cumhurbaşkanı ne kadar verecek hiçbir şey belli değil. 2025 Aile Y,ılı geçen sene de Emekliler Yılı'ydı. Eğer Emekliler Yılı'nda emekliye reva gördüklerinizi bu sene de aileye reva görecekseniz vay halimize. Bu işlerin hepsinin belli bir ciddiyetle yapılmasına ihtiyaç var."

Kaynak: ANKA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Rahmi Aşkın Türeli, Bayram İkramiyesi, Milletvekili, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Türeli: Bayram İkramiyesi Yetersiz! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran penaltı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran penaltı
Enflasyon konuşması gerekirken yardımcısının çoraplarına takıldı Enflasyon konuşması gerekirken yardımcısının çoraplarına takıldı
Kesme altına yeni düzenleme geliyor Kesme altına yeni düzenleme geliyor
Kesme altına yeni düzenleme geliyor Kesme altına yeni düzenleme geliyor
Metro çalışmasındaki yangınla ilgili jeoloji uzmanından tüm soru işaretlerine yanıt Metro çalışmasındaki yangınla ilgili jeoloji uzmanından tüm soru işaretlerine yanıt
İstanbul’u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor
Japonya’da Türk vatandaşlarına vize tartışmasına “dostluk“ yanıtı Japonya'da Türk vatandaşlarına vize tartışmasına "dostluk" yanıtı
İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı: Umre mevlidi İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı: Umre mevlidi
Trump’ın söylemleri milyarderlerin servetini eritti Trump'ın söylemleri milyarderlerin servetini eritti
TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisine yerli hakem atayacak TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisine yerli hakem atayacak
Bingöl’de Şaşırtan Zincirleme Kaza Bingöl'de Şaşırtan Zincirleme Kaza
Dr. Özer Kavalcıoğlu: Sarı nokta hastalığı çağımızın hastalığıdır Dr. Özer Kavalcıoğlu: Sarı nokta hastalığı çağımızın hastalığıdır
Deniz Uğur’un eşi Erdinç Gülener kalp krizi geçirdi Deniz Uğur'un eşi Erdinç Gülener kalp krizi geçirdi
Dev kuruluş ekonomi için olumsuz tablo çizdi Dev kuruluş ekonomi için olumsuz tablo çizdi
Trump’ın kabinesinde bir Konyalı Trump'ın kabinesinde bir Konyalı

10:32 Trump’ın kabinesinde bir Konyalı Trump'ın kabinesinde bir Konyalı
10:08 Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, ’’Oruç’’ uyarısı yapanlara kızdı Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, ''Oruç'' uyarısı yapanlara kızdı
09:55 Son anket Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu Son anket! Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu
00:39 Türkiye kripto varlık sektöründe yeni dönem: Kripto platformları için son tarih açıklandı Türkiye kripto varlık sektöründe yeni dönem: Kripto platformları için son tarih açıklandı
16:01 Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı
15:42 Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın
15:26 Tanımadığı kişiyi vahşice öldüren sanık: Çocukluktan beri hapisteydim, dışarıya alışamadım Tanımadığı kişiyi vahşice öldüren sanık: Çocukluktan beri hapisteydim, dışarıya alışamadım
15:21 Survivor’da korku dolu anlar Çılgın Sedat bayıldı Survivor'da korku dolu anlar! Çılgın Sedat bayıldı
15:16 Selfie için yavru vombatı annesinden koparan influencer büyük tepki çekti Selfie için yavru vombatı annesinden koparan influencer büyük tepki çekti
15:14 Karaman’da musluk sularına petrol karıştığı ortaya çıktı Karaman'da musluk sularına petrol karıştığı ortaya çıktı
15:05 Dur ihtarına uymamanın cezası 47 bin TL oluyor Dur ihtarına uymamanın cezası 47 bin TL oluyor
15:03 Bunlar kargo şirketinin aracından çıktı Dürbünlü silahlar da var Bunlar kargo şirketinin aracından çıktı! Dürbünlü silahlar da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2025 11:59:22. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'li Türeli: Bayram İkramiyesi Yetersiz! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.