CHP'li Türeli: Bayram İkramiyesi Yetersiz!

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, "Bayram ikramiyesinin her bayram artıp artmayacağını konuşuyoruz, böyle bir şey olur mu? Bu mali haklar rejiminin bir parçası olduysa ona göre enflasyon kadar, asgari ücret kadar artacak denilir. Bayram ikramiyesi her seferinde buraya geliyor ve görüşülüyor. 3 bin liradan 4 bin liraya çıkan bir bayram ikramiyesinin hiçbir anlamı yok. Türkiye belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük bölüşüm şokunu yaşıyor" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, komisyonda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Yine bir torba kanunla karşı karşıyayız. Torba kanun sistematiği doğru bir sistematik değil bunu defalarca söyledik. Kanunların kendi içinde bütünlüğü yok. Her maddenin kendi gerekçesi var ama bunun kanunla uyumu gibi hususlar burada görüşülmüyor. Bu Meclis sistematiğinin artık değişmesi lazım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ucube bir sistem olduğunu gösteren bir şey. Bayram ikramiyesini bu kanun teklifini getirenler mi belirledi? Hayır Cumhurbaşkanı belirledi. Eskiden olsaydı bu, tasarı olarak gelecekti. Tasarı ve teklifin bir farkı vardı, şimdi her şeyi Cumhurbaşkanı belirliyor, milletvekilleri getiriyor. Şeklen uygun olsun diye, o da. Böyle ucube bir sistem olmaz.

"Bayram ikramiyesinin hiçbir anlamı yok, çok düşük bir rakam"

Bayram ikramiyesinin her bayram artıp artmayacağını konuşuyoruz, böyle bir şey olur mu? Bu mali haklar rejiminin bir parçası olduysa ona göre enflasyon kadar, asgari ücret kadar artacak denilir. Bayram ikramiyesi her seferinde buraya geliyor ve görüşülüyor. 3 bin liradan 4 bin liraya çıkan bir bayram ikramiyesinin hiçbir anlamı yok, çok düşük bir rakam. 'Eskiden bayram ikramiyesi yoktu, vermeyebilirdik ama veriyoruz işte' diye mi düşünüyorsunuz? Türkiye belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük bölüşüm şokunu yaşıyor. Bugün var olan krizin ekonomiye ilişkin bütün göstergelerini görüyoruz ama özellikle bölüşüme baktığımızda gelir dağılımındaki dengesizliğin artmasına, yoksulluğun artmasına baktığımızda çok daha açık ve net görüyoruz. Günlerce insanlar artacak mı diye elleri yüreklerinde bekliyorlar. Nedir bu bin lira? Neyi çözüyoruz burada? Biz buna yetersiz diyeceğiz, siz de 'hayır' diyeceksiniz. Karar verilmiş.

"Bu işlerin hepsinin belli bir ciddiyetle yapılmasına ihtiyaç var"

Bir diğer konu; Cumhurbaşkanı doğum yardımında yasama yetkisi kullanıyor. Kullanamaz. Bu konuda neden ısrar edildiğini anlayamıyorum. Bunlar Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor ve oradan dönüyor. Burada kapsam açısından baktığımızda kaç çocuk için ne kadar yardım verilecek, hepsini Cumhurbaşkanı belirliyor. Daha önceden devam eden bir doğum yardımı var. Bir teşvik gerekiyorsa bunlar düzenlenir ve uygun bir rakam belirlenerek artırılır. Cumhurbaşkanı ne kadar verecek hiçbir şey belli değil. 2025 Aile Y,ılı geçen sene de Emekliler Yılı'ydı. Eğer Emekliler Yılı'nda emekliye reva gördüklerinizi bu sene de aileye reva görecekseniz vay halimize. Bu işlerin hepsinin belli bir ciddiyetle yapılmasına ihtiyaç var."