 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP'li Yücel'den 'Lütfü Savaş' açıklaması: Geri çekilme söz konusu değil - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Yücel'den 'Lütfü Savaş' açıklaması: Geri çekilme söz konusu değil

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na mevcut Başkan Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesiyle ilgili tepkilere yanıt vererek, geri çekilme söz konusu olmadığını belirtti. Yücel ayrıca, Antalya ve İzmir büyükşehir belediye başkan adaylarının değerlendirmelerinin devam ettiğini ve kriterler oluştuktan sonra açıklanacağını söyledi.

CHP\'li Yücel\'den \'Lütfü Savaş\' açıklaması: Geri çekilme söz konusu değil
11.01.2024 - 16:09,
Abone Ol

CHP'li Yücel'den 'Lütfü Savaş' açıklaması: Geri çekilme söz konusu değil

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na mevcut Başkan Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesiyle ilgili tepkiler üzerine, "Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, partimizin yetkili kurullarınca büyük bir titizlikle, gerekli incelemeleri, değerlendirmeleri yapıldıktan sonra adaylaşmıştır. Geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu değildir" dedi.

CHP Sözcüsü Yücel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yücel, Dün Parti Meclisi toplantısında 6 büyükşehir belediyesi, 15 il belediyesi, 189 ilçe ve 33 belde belediyesi olmak üzere 242 seçim çevresinde belediye başkan adaylarını belirlediklerini ve adayları dün gece kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatarak, "Dünkü basın toplantımızda Sinop belediye başkan adayımızı sehven Mehmet Gürbüz olarak açıklamıştım, burada bir düzeltme yapmam gerekiyor; Sinop belediye başkan adayımız Sayın Metin Gürbüz'dür" dedi.

'EMEKLİLERİMİZE SEYYANEN ZAM YAPILMALI'

Daha sonra ekonomiye değinen Yücel, bağımsız araştırma kuruluşlarının enflasyonu yüzde 127 olarak açıkladığını, iktidarı üzmekten çekinen Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ise yüzde 64,77 olarak açıkladığını belirten Yücel, "TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre belirlenen emekli ve memur maaş zamları ise tam bir hayal kırıklığı yarattı. Çünkü zamlar, cebe girmeden eridi bile. Türkiye, sefalet endeksinde dünyada en kötü durumda olan 10'uncu ülke. Son 22 yılda AKP'nin en fazla mağdur ettiği kesimlerden biri olan emekliler, temel ihtiyaçlarını karşılayamaz, hatta dışarıda bir bardak çay içemez hale geldi. Değil TÜİK rakamlarına göre yapılacak maaş artışı, bağımsız kuruluşların enflasyon rakamları bile emeklinin derdine derman olmakta yetersiz kalıyor. Türkiye, emekli aylıklarını iyileştirecek kaynak ve güce sahip. Bugün emekliler bu sefalete mahkum ediliyorsa bu, AKP'nin siyasi tercihidir. AKP bir an önce emeklilerimize hak ettikleri standartları sağlayacak şekilde seyyanen zam yapmak zorundadır. Siz duymaktan bıkacaksınız ama biz söylemekten bıkmayacağız, en düşük emekli maaşı da en az asgari ücret kadar olmalı" diye konuştu.

'BAŞKANIMIZ HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI GÖSTERMİŞTİR'

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yücel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak mevcut Başkan Lütfü Savaş'ın açıklanmasının deprem nedeniyle tepkilere neden olduğunun ifade edilmesi ve bir sonraki toplantıda geri çekilip çekilmeyeceğinin sorulması üzerine, "Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, partimizin yetkili kurullarınca büyük bir titizlikle, gerekli incelemeleri, değerlendirmeleri yapıldıktan sonra adaylaşmıştır. Geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Hatay'da büyük acılar yaşandı; bu yaraların, bu yıkımın tamir edilmesi konusunda CHP, Büyükşehir Belediye Başkanımız gereken her türlü fedakarlığı göstermiştir, bundan sonra da gösterecektir" diye yanıt verdi.

Yücel ayrıca, Antalya ve İzmir büyükşehir belediye başkan adaylarıyla değerlendirmelerin halen devam ettiğini ve gerekli kriterler oluştuktan sonra açıklanacağını söyledi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Belediye Başkanlığı, Lütfü Savaş, Hatay, Partiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Yücel'den 'Lütfü Savaş' açıklaması: Geri çekilme söz konusu değil - Son Dakika


17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40
TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
16:12
Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56
Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon

Son Dakika
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28 Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
16:12 Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56 Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 17:44:09. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li Yücel'den 'Lütfü Savaş' açıklaması: Geri çekilme söz konusu değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement