Amasra\'da yaşanan maden faciasının 6. duruşması başladı

Güncel

Amasra'da yaşanan maden patlamasında 43 maden işçisinin hayatını kaybettiği davanın 6. duruşması başladı. TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ve CHP heyeti duruşmaya katılarak madenci yakını ailelere destek verdi. Karaca, " Soma'da, Ermenek'te etkin bir soruşturma, etkin bir yargılama yapılsaydı, sorumlular kim olursa olsun, ucu kime kadar uzanırsa uzansın yargı önüne çıkartılarak o facianın hesabı sorulmuş olsaydı, bugün belki de hiçbirimiz burada 43 maden şehidimiz için bir arada bulunmayacaktık, belki de Amasra faciası yaşanmayacaktı" dedi.

14 Ekim 2022'de Amasra'da yaşanan maden faciasının 6. duruşması öncesinde TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ve CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu duruşmayı takip etti. TBMM Başkanvekili Biçer Karaca, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, CHP Bartın İl Başkanı İsmail Cem Akyol, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının temsilcileri, avukatlar, Amasra Maden Faciası'nda hayatını kaybeden madencilerin aileleriyle birlikte Bartın Adliyesi'nde duruşmaya katıldı.

"ADALET BAKANI NEREDE"

Madenci yakınları duruşma öncesi Bartın Adliyesi önünde yaptıkları açıklamada sorumluların olası kasıttan cezalandırılmasını talep etti. Bir madenci yakını şunları söyledi:

"Biz bu davanın sonuna kadar peşindeyiz. Davamız neye mal olursa olsun biz arkasındayız. Biz adalet istiyoruz. Adalet yerini bulana kadar davamızın arkasında duracağız. Bu kentin Adalet Bakanı nerede? Suçluları bize verin. Kazım Eroğlu'nun olası kasıttan cezalandırılmasını istiyoruz. Kazım Eroğlu ve diğerleri hala sokaklarda geziyor, onlar da birer katil. Onları da adliyede görmek istiyoruz. Sonuna kadar adalet arayacağız."

"AİLELERİN YANINDAYIZ"

Davanın takipçisi olacaklarını söyleyen TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca şunları söyledi:

"İlk günden itibaren biz maden şehitlerimizin ailelerine şu sözü vermiştik; bu sürecin takipçisi olacağız, bu sürecin toplum hafızasından silinmesi için ne yapılması gerekiyorsa yapanlara inat, biz hafızaları daha canlı, daha diri ve gün geçtikçe tüm ülkeden destek görecek bir toplumsal hafızaya kavuşması için takip edeceğiz demiştir. Bartınlı hemşerilerimize ve bütün dostlarımıza şunu sormak isterim, hatırlayın o günlerde, çakarlı araçlarla, bir araç sürüsüyle, gösterişli gösterişli Amasra Maden Faciası'nın arkasından şehre gelenler, o günden bu yana neredeler? Duruşmalar yapıldı, neredeler? Aileler 'siz neredesiniz' diye sordular, bu şehrin milletvekiliydi o dönem, bugün Adalet Bakanı, kendisi nerede?" diye sordu.

"ETKİN SORUŞTURMA VE YARGILAMA YAPILMALIYDI"

Peki bu davaya neden bu kadar önem veriyoruz? Değerli dostlar, eğer Soma'da, Ermenek'te etkin bir soruşturma, etkin bir yargılama yapılsaydı, sorumlular kim olursa olsun, ucu kime kadar uzanırsa uzansın yargı önüne çıkartılarak o facianın hesabı sorulmuş olsaydı, bugün belki de hiçbirimiz burada 43 maden şehidimiz için bir arada bulunmayacaktık, belki de Amasra faciası yaşanmayacaktı. Eğer önlenebilecek, öngörülmüş bir facia göz göre göre gelmişse, bunun adı kaza değildir, bu bir faciadır, hayatını kaybedenler de cinayete kurban gitmiş demektir, bu bir cinayettir, bunun altını özellikle çizmek istiyoruz."

"SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEDİ"

"Ardından 16 ay, 6'ncı duruşma; sırf geçmişte gördüğümüz gibi, yargı sürecini uzatarak, sorumlular hakkında soruşturma izninin 16 ay bekletilerek verilmesi kabul edilemez. Bilirkişi ön inceleme raporunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerin de sorumlu olduğu, kusurlu olduğu açıkça belirtilmesine rağmen hala onlarla ilgili bir soruşturma izni verilmemiş olması süreci uzatmak, ailelerin, Bartınlıların, Amasralıların ve tüm ülkemizde bu davayı takip edenlerin toplumsal hafızasını uyutmak, zamana yaymak olduğun farkındayız ama biz buna izin vermeyeceğiz. Bu davanın bütün ülkede, bütün dünyada duyurulması, tüm sorumlular hakkında bu mahkeme koridorlarında ailelerin kanayan vicdanları, yaralanmış acı içinde geçirdikleri 16 ay boyunca adalet çığlıklarının gereği yerine gelinceye kadar da burada olacağız, onlarla olacağız."

"ADİL BİR YARGILAMA OLSAYDI, 43 MADEN ŞEHİDİMİZ OLMAYACAKTI"

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ise sürecin yavaş ilerlemesini ve tüm sorumluların yargı önünde hesap vermesi için mücadelelerine devam edeceklerini belirtti. Bankoğlu açıklamasında şunları söyledi:

"Bu facia yaşanalı 16 ay oldu. Tüm sorumluların yargı önünde hesap vermesi için mücadele edeceğiz. Sadece TTK Genel Müdürü ve yardımcısı değil bu kurumun ve bu iş cinayetlerinde sorumluluğu olan herkesin, hükümet yetkililerinin de hesap vermesi gerekiyor. Sorumluları yargıdan kaçırılmaması gerekiyor. 16 ay sonunda ancak altıncı duruşma öncesi TTK Genel Müdürü ve yardımcısı hakkında soruşturma izni daha yeni verilebildi. Görevi kötüye kullanmaktan değil olası kast şüphesiyle soruşturmanın açılması gerekiyor. Soma'da, Ermenek'te etkin bir soruşturma ve yargılama yapılmış olsa idi, sorumlular kim olursa olsun yargı önüne çıkartılmış adil bir yargılama olsa idi bugün belki de 43 maden şehidimiz olmayacaktı."

AMASRA MADEN FACİASI NEDİR?

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. 1 işçi sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de, 1 işçi de 5 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.