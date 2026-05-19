CHP Malatya Örgütü\'nden 19 Mayıs Kutlaması

19.05.2026 11:14  Güncelleme: 12:29
Haber: Mehmet duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- CHP Malatya İl Örgütü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Atatürk Anıtı'nda yapılan törenle kutladı. İl Başkanı Barış Yıldız, "Bugün, Milli Mücadelemizin; tüm dünyaya örnek olmuş, emperyalizme karşı savaşan bütün halklara ilham vermiş Kurtuluş Savaşı'mızın başlangıç günüdür" dedi.

Törene, CHP il ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları ve parti üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından konuşan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, şunları söyledi:

"Bugün günlerden 19 Mayıs. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurtuluşunu hazırlayan ilk adımın atıldığı gündür. Bugün, Milli Mücadelemizin; tüm dünyaya örnek olmuş, emperyalizme karşı savaşan bütün halklara ilham vermiş Kurtuluş Savaşı'mızın başlangıç günüdür."

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Samsun'a ayak basmasıyla Kurtuluş Savaşı başlamıştır. O gün başlayan emperyalizme karşı mücadele, bağımsız bir devletin kurulmasını sağlamıştır.

Samsun'dan sonra Erzurum'da, Amasya'da ve Sivas'ta toplanan kongreler ile nihayetinde Ankara'da kurulan Meclis'le birlikte, demokratik şekilde seçilen delegelerin oluşturduğu kongreler ve Meclis tarafından yönetilen örnek bir mücadele ortaya konmuştur.

Kurtuluş Savaşı'nın dünyada eşi benzeri yoktur. Hiçbir savaş bir Meclis tarafından yönetilmemiştir."

