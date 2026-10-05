CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, gözaltına alınan belediye başkanlarına destek verdi - Son Dakika
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CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, gözaltına alınan belediye başkanlarına destek verdi

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CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, gözaltına alınan belediye başkanlarına destek verdi
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CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, belediye başkanlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan başkanlara destek için adliye önünde açıklama yaptı. Ömür, 2 milyon Mersinlinin iradesini temsil eden başkanların suçu olmadığını, haksız soruşturmalarla adliyede bulunduklarını söyledi.

(MERSİN) - CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, Mersin'de belediye başkanlarına yönelik operasyona ilişkin "2 milyon Mersinlinin iradesini temsil eden belediye başkanlarımıza destek olmak için, yanlarında olmak için buradayız. Biliyoruz ki belediye başkanlarımızın hiçbir suçu yok. Haksız ve hukuksuz soruşturmalarla şu an adliyede bulunuyorlar" dedi.

CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, Mersin'de belediye başkanlarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan belediye başkanlarına destek olmak amacıyla adliye önünde açıklama yaptı. Ömür, sabahın ilk saatlerinden beri adliye önünde olduklarını belirterek "Belediye başkanlarımız, yol arkadaşlarımız adliyede, şu an ifadeleri devam ediyor. İki milyon Mersinlinin iradesini temsil eden belediye başkanlarımıza destek olmak için, yanlarında olmak için buradayız. Biliyoruz ki belediye başkanlarımızın hiçbir suçu yok" diye konuştu.

Belediye başkanlarının haksız ve hukuksuz soruşturmalarla şu an adliyede bulunduğun söyleyen Ömür, "Biz belediye başkanlarımızın yanındayız, arkasındayız, onlar ile beraberiz" dedi.

Kaynak: ANKA
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