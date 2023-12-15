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CHP Milletvekili Mahir Polat: Dış ticarette verginin vergisinin vergisini alıyoruz - Son Dakika
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CHP Milletvekili Mahir Polat: Dış ticarette verginin vergisinin vergisini alıyoruz

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dış ticarette garip uygulamalar yaptığını ve verginin vergisinin vergisini aldığını belirtti. Polat, Avrupa'dan ithal edilen kumaşların vergilerinin bir yıllık teminata bağlandığını ve bu durumun Avrupa'yı rahatsız ettiğini ifade etti.

15.12.2023 - 16:23,  Güncelleme: 16:41
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CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, TBMM Genel Kurulu'nda; "Bu hükümet dış ticarette bazı garip uygulamalar yapmaya devam ediyor. Bizim kumaş ithalatımız büyük bir çoğu ihracatta kullanılmak üzere ithal edilir. Biz vergiden vergi alan bir ülke iken bugün verginin vergisinin vergisini alan bir ülke haline döndük. Çünkü çıkarttığımız çok gizli genelgelerle maalesef Avrupa bölgesinden ithal ettiğimiz kumaşların vergilerini bir yıllık bir teminata bağlıyoruz. Avrupa artık bizden bıktı. Dış ticarette koruma önlemleri çerçevesinde gözetim uygulaması var. Fakat buradan doğan KDV'leri indirger ya da iade ederiz. Bunu da ortadan kaldırarak yine verginin vergisinin vergisini almaya devam eden bir iktidar haline geldik" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurul'da bugün Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor. Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerine söz alan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, şunları söyledi:

"İHRACAT İÇİN YENİ BİR YOL ARAYIŞINA İHTİYACIMIZ VAR"

"Bu bakanlık bütçesi üzerine altıncı konuşmam. Altı konuşmadır ben maalesef aynı şeyleri söylüyorum değişen hiçbir şey yok. Sayıştay 8 yıldır aynı bulguları tekrarlıyor değişen bir şey yok. İri rakamlarla büyük ihracat rakamları açıklamak keyifli olsa gerek fakat ithalat rakamlarını da açıklamak lazım. Geçtiğimiz dönemde Türkiye bu bölgenin Çin'i olacak demiştik, ihracatla kalkınacak demiştik. Bu model maalesef ihracat, kilogram başına 1,10 satışla 1,50 satış arasında değişen rakamlarla çuvallamış durumda. İhracat için yeni bir yol arayışına ihtiyacımız var. Bizim ihracatımızdaki ileri teknoloji ürünlerinin ihracattaki payını artırmak en azından yüzde 20'lere kadar çıkartabilirsek, alternatifsiz ürünlerimizi değerinde ve katma değerli satabilirsek ihracatımızı 3 dolarların üzerine çıkartmış oluruz.

Bu hükümet dış ticarette bazı garip uygulamalar yapmaya devam ediyor. Bizim kumaş ithalatımız büyük bir çoğu ihracatta kullanılmak üzere ithal edilir. Biz vergiden vergi alan bir ülke iken bugün verginin vergisinin vergisini alan bir ülke haline döndük. Çünkü çıkarttığımız çok gizli genelgelerle maalesef Avrupa bölgesinden ithal ettiğimiz kumaşların vergilerini bir yıllık bir teminata bağlıyoruz. Avrupa artık bizden bıktı. Dış ticarette koruma önlemleri çerçevesinde gözetim uygulaması var. Fakat buradan doğan KDV'leri indirger ya da iade ederiz. Bunu da ortadan kaldırarak yine verginin vergisinin vergisini almaya devam eden bir iktidar haline geldik."

CHP Milletvekili Mahir Polat: Dış ticarette verginin vergisinin vergisini alıyoruz
Kaynak: ANKA
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