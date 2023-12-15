 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Milletvekili Mahmut Tanal, GAP Projesi'nin durumunu eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, GAP Projesi'nin durumunu eleştirdi

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, GAP Projesi'nin ihmal edildiğini ve bütçe tahsisatının olmadığını belirtti. Ayrıca, projenin amacının bölgesel eşitsizlikleri gidermek olduğunu ancak bu hedefe ulaşılamadığını ifade etti.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, GAP Projesi\'nin durumunu eleştirdi
15.12.2023 - 17:23,
Abone Ol

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Genel Kurulu'nda; "GAP Projesi Türkiye'de birinci proje, dünyada sekizinci sırada yer alan bir proje. Rahmetli Demirel o dönem derdi ki, 'Ben GAP'ı gapdırtmam' derdi ama AK Parti iktidarı ise 'Ben GAP'ı yaptırtmam' diyor. 12. Kalkınma Planı'nda GAP ile ilgili tek bir cümle geçmiyor. Bütçe tahsisatı yok. Baktığımız kadarıyla GAP'ın aynı zamanda tek bir aracı yok ancak 60 tane sosyal tesisi var. Madem ki çalışmıyorsa bu sosyal tesisleri de satın ülkeye gelir gelsin" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurul'da bugün Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor. GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı bütçesi üzerine söz alan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, şunları söyledi:

"GAP'IN BAŞKENTİ ŞANLIURFA, ŞANLIURFA GAP'TA TAKLACI GÜVERCİNLER BESLENİYOR"

"GAP Projesi Türkiye'de birinci proje, dünyada sekizinci sırada yer alan bir proje. Rahmetli Demirel o dönem derdi ki, 'Ben GAP'ı gapdırtmam' derdi ama AK Parti iktidarı ise 'Ben GAP'ı yaptırtmam' diyor. 12. Kalkınma Planı'nda GAP ile ilgili tek bir cümle geçmiyor. Bütçe tahsisatı yok. Baktığımız kadarıyla GAP'ın aynı zamanda tek bir aracı yok ancak 60 tane sosyal tesisi var. Madem ki çalışmıyorsa bu sosyal tesisleri de satın ülkeye gelir gelsin.

GAP'ın başkenti Şanlıurfa, Şanlıurfa GAP'ta taklacı güvercinler besleniyor. Bu taklacı güvercinler gitmesin diye bir de file yapmışlar. GAP'ın görevi bu mu? GAP ilk kurulduğunda aşağı yukarı 1800 hektar alan sulanması gerekirken bunun ancak 600 küsuru yapıldı bu da mevcut projesinin yüzde 34'ü. TÜİK sürekli rakamlarla oynuyor ya, AK Parti iktidarı da rakamlarla oynuyor. 1800 hektar sulanacak alanı 1058'e düşürdü. Düşünce, 'Biz şu kadar alanı suladık' diyorlar.

"AK PARTİ'Yİ TÜRKİYE'YE ŞİKAYET EDİYORUM. YOKSULLUKTAN BESLENİYOR"

GAP'ın asıl amacı bölgeler arası eşitsizliğin giderilmesiydi. Miladi takvimi sürekli 2002-2003'ü alıyorsunuz. GAP bölgesindeki sosyo-ekonomik gelişmişlik endekslerine göre Şırnak 2003 yılında 73'üncü sıradayken 2017'de 81'inci sıraya düştü. Siirt 2003 yılında 68'inci sıradayken 2017'de 75'inci sırada. Mardin 59'dan 74'e, Şanlıurfa 2003'te 63'üncü sıradayken 2017 yılında 73'üncü sırada. GAP'ın bu bölgeyi kalkındırması gerekirken bu geriye gitti. Bu veriler bakanlığın verileri.

AK Parti'yi Türkiye'ye şikayet ediyorum. Yoksulluktan besleniyor. Diyorlar ki, 'Biz şu kadar yardım veriyoruz.' O kadar yardım veriyorsunuz, bu ayıptır. Demek ki vatandaşı fakirleştiriyorsunuz. Ne kadar çok yardım yapılırsa halk o kadar fakirleşmiş demektir. Fakirleşmeden övünme olmaz. Fakirleşmeden utanmak lazım."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Mahmut Tanal, Milletvekili, Şanlıurfa, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Mahmut Tanal, GAP Projesi'nin durumunu eleştirdi - Son Dakika


17:16
Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin? Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin?
16:16
Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:15
Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor
16:06
Yavru Aslan Öldü Yavru Aslan Öldü
15:49
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:46
Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak
15:35
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan entübe edildi Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan entübe edildi
15:12
Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti

Son Dakika
17:16 "Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin?" sorusuna Sergen Yalçın'dan net yanıt
16:16 Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:15 Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor
16:06 Yavru Aslan Öldü
15:53 Köpek saldırısında ağır yaralanan, acılı babasının bile umudunu yitirdiği Tunahan'dan haber var
15:49 Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:46 Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak
15:35 Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı
15:12 Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti
15:00 Galatasaray'ın yıldızı antrenmanda sakatlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 17:34:59. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Mahmut Tanal, GAP Projesi'nin durumunu eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement