CHP Milletvekili Semra Dinçer: AKP Döneminde Türkiye Tüm İstatistiklerde Dibe Vurdu

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(ANKARA)- CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, AKP döneminde Türkiye'nin ekonomiden, adalete, cinsiyet eşitliğinden, kadına şiddete, spordan ifade özgürlüğüne kadar tüm alanlarda son sıralara gerileyen bir ülke haline geldiğini belirterek, "AKP döneminde Türkiye tüm istatistiklerde dibe vurmuştur. Bu istatistikler ülkemiz için utancın fotoğrafıdır. Üzücü ve acı vericidir" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, gündemdeki konulara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Dinçer, şunları kaydetti:

"AKP iktidarı sadece ülkeyi değil, aynı zamanda sporu da bitiren iktidar olmuştur"

"Paris Olimpiyatları liyakatsiz yönetici kadrosunun spor ve sporcunun gelişimi için yetersiz olduğunu gözler önüne sermiştir. Ülkemizin tüm spor dallarında başarılı olmasını sağlayacak maddi ve nüfus potansiyeli bulunmaktadır. 101 sporcumuzu olimpiyatlara göndermemize rağmen 8 madalya almış olmamız sporda da dibe vurduğumuzun en önemli göstergesidir. AKP iktidarı sadece ülkeyi değil, aynı zamanda sporu da bitiren iktidar olmuştur.

"Ülkemizin adı ilk kez üçüncü dünya ülkeleriyle birlikte anılır hale gelmiştir"

Ülkemizde şimdiye kadar Youtube 6 kez, Twitter 3 kez, Ekşi Sözlük 4 kez, Wikipedia 5 kez kapatılmıştır. Çok yakın bir zamanda Instagram'ın 1 haftalık süreyle keyfi bir şekilde kapatıldığına şahit olduk. Tüm bunlar Türkiye'de insanların özgür olmadığını tek başına kanıtlar niteliktedir. AKP döneminde ülkemizin adı ilk kez üçüncü dünya ülkeleriyle birlikte anılır hale gelmiştir. Türkiye, Nijer, Sierra Leone, Guatemala, Madagaskar, Angola gibi ülkelerin altında yer almaktadır. Dünya Basın Özgürlüğü Endeksine göre ise Türkiye 180 ülke arasında 158. sırada yer almaktadır. Akademik özgürlükte de Türkiye 179 ülke arasından 166. sırada yer almaktadır. Tüm bunlar AKP döneminde Türkiye'nin geldiği noktayı açıkça ortaya koymaktadır."

"Türkiye'de gıda ve enerji tam gaz zamlanmaya devam etmektedir"

Ekonomik ve sosyal yaşamda cinsiyet eşitsizliğinde 146 ülke arasından 129. sıradayız. Türkiye, ekonomik yaşama katılım ve fırsatlar çerçevesinde hazırlanan raporlarda son sıralarda yer almaktadır. Gıda ve enerji enflasyonunda küresel anlamda bir geriye gidiş varken, Türkiye'de gıda ve enerji tam gaz zamlanmaya devam etmektedir. Son 3 yılda Türk Lirası en çok değer kaybeden para birimlerinden bir tanesi haline gelmiştir. AKP döneminde Türkiye tüm istatistiklerde dibe vurmuştur. Bu istatistikler ülkemiz için utancın fotoğrafıdır. Üzücü ve acı vericidir."