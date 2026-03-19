CHP Mitinginde Taşkınlık: 2 Tutuklama
CHP Mitinginde Taşkınlık: 2 Tutuklama

19.03.2026 17:42
CHP mitingi sonrası izinsiz yürüyüş yapan 4 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla Saraçhane'de düzenlenen 99. mitingin ardından, izinsiz yürüyüş yapmak isteyen ve polis bariyerlerini tekmeleyerek taşkınlık çıkardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının yıl dönümünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla düzenlenen mitingin ardından bir grubun taşkınlık çıkarması nedeniyle gözaltına alınan 35 kişinin işlemleri tamamlandı.

Gözaltındaki 31 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 4 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 2'si tutuklama, 2'si ise adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerden E.Ç'nin "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "görevi yaptırmamak için direnme", B.B'nin ise "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.

Dünkü mitingin ardından polis bariyerlerini tekmeleyen ve güvenlik güçlerine direnen grup, yapılan uyarılara rağmen eylemini sürdürmek istemişti. Bunun üzerine polis, yüzleri maskeli olan ve bazılarının ellerinde Türk bayrağı bulunan gruba, taşkınlıklarını sürdürmeleri nedeniyle müdahale etmiş ve 35 kişiyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
FED, faizi sabit bıraktıa FED, faizi sabit bıraktıa
DSÖ: Orta Doğu’daki çatışma, insanların sağlığını olumsuz etkiliyor DSÖ: Orta Doğu'daki çatışma, insanların sağlığını olumsuz etkiliyor
Marquinhos’tan Galatasaray eşleşmesi hakkında açıklama Marquinhos'tan Galatasaray eşleşmesi hakkında açıklama
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Türk şoför Hüseyin Fırat’ın şehadeti, saldırganların sivilleri hedef aldığının göstergesidir İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Türk şoför Hüseyin Fırat'ın şehadeti, saldırganların sivilleri hedef aldığının göstergesidir
2-0 kaybetmişlerdi Demir Egeli Braga’dan muhteşem geri dönüş 2-0 kaybetmişlerdi! Demir Egeli Braga'dan muhteşem geri dönüş

18:16
Osimhen’in sakatlığı sonrası Hasan Şaş’tan çarpıcı Süper Lig iddiası
Osimhen'in sakatlığı sonrası Hasan Şaş'tan çarpıcı Süper Lig iddiası
18:16
Fidan’dan Arakçi’ye: Bari biz Riyad’dayken füze göndermeyin
Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin
17:43
ABD Savunma Bakanı, Pentagon’un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı
ABD Savunma Bakanı, Pentagon'un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı
15:59
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump’a teşekkür etmeliler
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeliler
15:22
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz
15:10
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
